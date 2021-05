Guenda Goria, topless “Nudità contro la violenza”/ Polemica: “Ne vale la pena?”

Arriva l’estate e i vip pensano bene di cambiare location per le loro foto, visto che adesso possono tornare a viaggiare, e si mostrano un po’ più nudi rispetto ai mesi scorsi. La stessa Guenda Goria in questi giorni sembra propensa a mettersi in mostra magari proprio per l’arrivo della bella stagione o, forse, per quello che sta vivendo nella sua vita con l’arrivo di un nuovo amore, fatto sta che la sua ultima foto non è stata apprezzata e accolta da tutti allo stesso modo. La figlia di Maria Teresa Ruta si è mostrata seno al vento con le braccia alzate e di profilo, mostrando così le sue grazie svelando il suo pensiero ovvero il fatto che forse mettendosi in mostra riuscirà a combattere un po’ la violenza e la pornografia. Qualcuno fa ironia su questo pensando che si possa vincere anche i Mondiali in questo modo, mentre altri le fatto notare che non è così semplice.

In particolare, qualcuno ha risposto a tono al messaggio di Guenda Goria facendole notare che forse non ne vale la pena scoprirsi solo per due like in più. Ma cosa ha scritto Guenda Goria per accompagnare la sua foto in topless? Nella didascalia si legge: “Alcuni di voi mi hanno chiesto del perché ultimamente ho postato alcune fotografie che mi ritraevano leggermente svestita. Se fossimo più liberi di mostrarci e di giocare con la nostra nudità ci sarebbe meno pornografia e violenza”. Sicuramente il suo topless non risolverà la violenza ma di certo i like non sono mancati visto che dai 3mila dei giorni scorsi è balzata a nove mila.

