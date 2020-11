Guenda Goria torna nella Casa del Grande Fratello Vip/ Confronti e scontri con…

La sua eliminazione fa ancora discutere, intanto Guenda Goria si prepara a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ultima nomination è stata fatale per la figlia di Maria Teresa Ruta che ha lasciato mamma e compagni d’avventura con grande dispiacere del pubblico a casa che parla ancora di ‘televoto truccato’. Ma Guenda non ha ancora chiuso, almeno non del tutto, con il GF e stasera varcherà nuovamente la porta rossa per avere un confronto definitivo con alcuni ex coinquilini. In questi giorni la Goria avrà sicuramente avuto modo di guardare filmati inediti sul suo conto e, informata a dovere, potrebbe dunque essere pronta a dichiarare apertamente ciò che pensa di alcuni dei gieffini rimasti in Casa.

Guenda Goria torna nella Casa: nuovi scontri in arrivo?

Se le parole per Tommaso Zorzi o Stefania Orlando saranno più che positive, Guenda Goria potrebbe avere un nuovo scontro con Enock, con Francesco Oppini o con altri inquilini “dell’altra stanza”. Sarà invece felicissima di rivederla sua madre Maria Teresa, che ha vissuto i suoi primi giorni nella Casa senza la presenza della figlia Guenda. Non ci resta che attendere l’inizio della diretta del Grande Fratello Vip di oggi 2 novembre per scoprire cosa avrà da dire la Goria.



