GUENDA GORIA/ Fisico da modella, sarà pronta per la tv? (Grande Fratello Vip)

Guenda Goria è veramente bella, se n’è accorto Alfonso Signorini: “Sei davvero splendido“. Al Grande Fratello Vip poi arriva la promessa della mamma Maria Teresa Ruta, a cui il conduttore fa promettere di non mettere i bastoni tra le ruote della figlia se dovesse conoscere un bravo ragazzo all’interno del programma. Di certo Guenda ha stupito tutti per il fisico eccezionale, da modella, a cui si abbinerà un carattere niente male, come dice proprio sua mamma con lei in questa avventura. Sarà dunque curioso vedere come si troverà in televisione e se sarà pronta per questa avventura. Il rischio è che la Ruta possa oscurarla un po’, anche se di certo questo rilancio per la showgirl non sarà pretesto per non dare la possibilità alla Goria di raggiungere un risultato importante per il suo futuro. (agg. di Matteo Fantozzi)

Single dopo 14 anni

La complicità fra Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta non è mai mancata. Anche se non sarà semplice per le due ritrovarsi sotto lo stesso tetto: entrambe sono due delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza nella prima serata di oggi, venerdì 18 settembre 2020. Impegnata come la madre nel mondo dello spettacolo, Guenda ha dovuto annullare una tappa del suo show La pianista perfetta, diretto da Giuseppe Manfridi, per motivi personali. Dato che la data prevista era quella del prossimo 16 settembre, possiamo dedurre di quali motivi personali stiamo parlando. I rumors sull’attrice e la sua partecipazione al reality in realtà erano emersi già quasi un mese fa, ma la conferma è arrivata da pochissimo. Possibile che la stessa Guenda non fosse al corrente che la sua candidatura era stata accettata? A discapito della madre, l’attrice ha preferito però non rendere partecipi i fan di tutti i preparativi affrontati per entrare nella Casa. Non sappiamo per esempio se, come la Ruta, abbia avuto difficoltà con la valigia e sul suo profilo Instagram non spunta alcun discorso di arrivederci ai fan.

Guenda Goria, la sua prima storia d’amore

Guenda Goria ha fatto importanti rivelazioni a inizio anno, durante un’ospitata nel programma di Caterina Balivo. A Vieni da me, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha svelato infatti di essere ritornata single dopo 14 anni d’amore con l’ex compagno. “Il mio primo grande amore, una storia molto bella e anche con una grande differenza d’età”, ha dichiarato, senza scendere troppo nei particolari. Guenda cercherà quindi l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip 5? Intanto a Il Giornale ha già svelato alcuni mesi fa di voler continuare a realizzare progetti che riguardano il mondo femminile. Una delle tappe è La pianista perfetta, lo spettacolo che l’ha portata in teatro e che le ha permesso di unire le sue due passioni, la musica e la recitazione. “Ci sono figure di donne importanti e storiche”, ha sottolineato, “che mi piacerebbe far ‘parlare’ e continuare su questo filone performativo, magari coniugando altre arti come la danza”.



