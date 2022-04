Guenda Goria, un anno di fidanzamento con Mirko/ “Molto dolce e tanto secchione…”

Questa sera, martedì 19 aprile, Guenda Goria e Mirko Gancitano festeggiano un anno di fidanzamento. Dodici mesi di amore ed emozioni per una delle coppie più fresche del mondo della tv e dello spettacolo, con lui che attualmente è tra i concorrenti protagonisti de La Pupa e il Secchione Show. Nelle scorse settimana, Guenda aveva fatto una capatina in studio per marchiare il territorio, attaccando a viso aperto Mila Suarez, che le era apparsa un po’ troppo esuberante nei confronti del suo compagno. Nei confronti di Mirko la fiducia è massima, Guenda è gelosa ma ha imparato a gestire le sue insicurezze: “Lo amo molto e mi fido davvero tanto di lui, sono sicura di lui perché lo conosco bene e porta rispetto”, aveva detto orgogliosa la showgirl.

Parole al miele per il secchione Mirko Gancitano, che si è commosso quando ha visto arrivare la sua Guenda. E chissà come reagirà oggi, quando gli ricorderanno del loro anniversario. “Sono sicura di lui, conosco bene il mio ragazzo e so che mi porta rispetto, spero anche che si diverta in quest’avventura a La Pupa e il Secchione”, aveva detto Guenda, che in tutto questo tempo ha continuato a tenerlo d’occhio. “Mirko è un ragazzo molto dolce e tanto secchione e da quando mi frequenta lo è anche di più, però è un ragazzo sapiosessuale. Per conquistarlo veramente serve l’intelligenza. Quindi chi lo volesse provocare dovrebbe rifarsi alla cultura”, le parole della showgirl, come sempre molto dolce e comprensiva nei confronti del compagno.

