Guenda Goria, “Vera? Non voglio rapporti”/ “Tradimento di Mirko Gancitano? Reagirei malissimo” (anteprima)

Guenda Goria si racconta a IlSussidiario.net

Guenda Goria è la compagna di Mirko Gancitano, il secchione de “La pupa e il secchione show”. Mirko fa coppia fissa all’interno della trasmissione con Mila Suarez. Per il momento tra loro è calma piatta, anche se Mila si sta dando da fare per agitare le acque. In un’intervista rilasciata a IlSussidiario.net e che sarà pubblicata domani, abbiamo chiesto a Guenda Goria di esprimere un suo parere in merito a questa coppia. Guenda non è gelosa, almeno per il momento. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha un bel carattere e ci confida “Tradimento di Mirko? Reagirei malissimo”.

Mila Suarez provoca e seduce Mirko Gancitano/ "Guenda gelosa? Prendi una camomilla!"

Nelle scorse ore, Mila Suarez ha provocato Guenda Goria, dichiarando in sostanza che al suo posto non dormirebbe sonni tranquilli. Guenda, dal canto suo, ha però sottolineato l’incompatibilità caratteriale tra Mila e Mirko. All’interno del programma però è presente anche Vera Miales, la compagna del padre di Guenda, Amedeo Goria.

Guenda Goria: "Jessica Selassiè? I suoi silenzi parlavano"/ "Ho fatto il tifo per..."

I rapporti con Vera Miales, e su Soleil…

Tra Guenda e Vera Miales i rapporti sono tesi; Vera ha infatti dichiarato in un’intervista a Novella 2000 di non comprendere il motivo dell’astio che Guenda proverebbe nei suoi confronti. Nell’intervista che vi anticipiamo a seguire Goria ha replicato: “Non la odio ma non la amo nemmeno. Non voglio avere rapporti con Vera. L’ultima volta che ci siamo viste c’è stato uno scontro acceso. Non posso far finta che non sia successo nulla. Non c’è mai stata un’occasione di riappacificazione. Da parte sua non c’è mai stata l’intenzione di parlare con me. Non vedo perché io debba fare buon viso a cattivo gioco. Con mio padre all’inizio ho avuto uno scontro ma ora rispetto la sua scelta. Non sono una persona che tende a mettere dei muri. Se lei mi avesse chiamato, io le avrei risposto”.

Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione 2022/ Guenda Goria preoccupata "Sono gelosa"

Poi a Guenda abbiamo chiesto cosa pensasse dello scontro avvenuto nella prima puntata tra Mila Suarez e Soleil Sorge. La Goria a tal proposito vuole sperare che Soleil non si accanisca anche nei confronti di Mirko, considerando che fa coppia fissa con Mila. A conclusione dell’intervista, Guenda ha parlato anche di questa edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip. Per lei la vera rivelazione è stata Manuel Bortuzzo: “La presenza di Manuel è stata straordinaria e voglio fare un plauso ad Alfonso Signorini per il dialogo che è riuscito ad instaurare con Manuel. Trattare la disabilità con onestà, schiettezza e concretezza è stata una bella pagina di questa edizione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA