Guenda Goria Vs Asia Valente “Non ha avuto rispetto per Mirko”/ “Hanno perso per lei”

Guenda Goria arrabbiata con Asia Valente per La Pupa e il Secchione show

La Pupa e il Secchione show ha chiuso i battenti con la finale di martedì che ha incoronato vincitori Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. C’è chi è però rimasto un po’ amareggiato da questo risultato e dall’esito delle ultime prove della finalissima come Guenda Goria. La fidanzata di Mirko Gancitano, uno dei secchioni finalisti, non ha mandato giù la scelta fatta da lui e dalla sua pupa Asia Valente di rifiutare il gioco del bacio. Guenda, ospite a Pomeriggio 5 nella puntata del 4 maggio, ha anzi incolpato proprio Asia della sconfitta quasi a tavolino.

La ragazza, felicemente fidanzata, ha infatti rifiutato a prescindere la prova del bacio con Mirko come una “questione di rispetto” che è più importante del gioco. Questo però ha decretato la sconfitta della coppia che ha infatti ricevuto le votazioni più basse. Una scelta che, secondo Guenda, è stata presa da Asia senza consultare Mirko, costringendolo a perdere.

Guenda Goria tuona contro Asia Valente per la prova del bacio

“Sono un po’ arrabbiata per come è andata la finale, – ha annunciato Guenda Goria a Pomeriggio 5 – e con la compagna di gioco di Mirko, di certo non con lui.” ha poi specificato. Ha quindi poi chiarito: “Mi è dispiaciuto che abbia detto io non gioco, non condivido il fatto che uno si rifiuti di giocare nel momento in cui durante le prove uno possa anche improvvisare”. Per la Goria partecipare ad un gioco significa andare fino in fondo, proprio partendo dalla consapevolezza che si tratta solo di un game: “Nel momento in cui si è in due le decisioni vanno prese di coppia e sentire che ha detto io non gioco per cui automaticamente l’ha escluso dalla competizione non mi ha fatto piacere. Bisogna avere rispetto per il proprio compagno e io non l’ho visto“, ha tuonato infine la Goria.

