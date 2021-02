Guenda Goria vs Francesco Baccini/ Dalla D’Urso dopo l’uscita di Maria Teresa Ruta

Puntata da non perdere quella di oggi di Live – Non è la D’Urso: in una sorta di “spin-off” del Grande Fratello Vip andrà in scena l’atteso confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta, fresca di eliminazione nell’ultima puntata del reality show, è intenzionata a difendere la mamma dalla accuse che le sono piovute addosso dopo l’invito del cantante nel programma. La Ruta aveva infatti lasciato intuire che tra i due ci fosse stato del tenero durante la visione casalinga di un Festival di Sanremo di tanti anni fa: un momento poi interrotto dall’arrivo di Guenda bambina…Diversa la versione di Baccini: “Presento una canzone a Sanremo, era il 2002 o 2003 più o meno, io ci credevo molto invece all’ultimo vengo scartato. Allora un giorno Maria Teresa mi dice di andare da lei a vedere il Festival, ci vado. I figli ad una certa ora vanno a dormire, io ero lì sbattuto sul divano depresso e ad un certo punto c’è stato un momento di coccole, di consolazione, una roba da scuole medie e poi si sente una porta sbattere e penso “i ladri”, invece entra un signore, inca**ato nero. Chi era? A saperlo! Lei era pietrificata da una parte, io dall’altra… anche perché cosa gli dico a uno che entra con le chiavi? Che ero lì per prendere il sale? Io intravedo il mio cappotto nell’altra stanza, pian pianino prendo il cappotto e sono andato via, in 2 secondi ero a casa mia. Da quel momento non ho più sentito la Ruta“.

GUENDA GORIA VS FRANCESCO BACCINI

Questo racconto ha probabilmente convinto il pubblico di Canale 5 a perdere fiducia in Maria Teresa Ruta: diversamente non si spiegherebbe come mai, dopo 21 nomination superate, la presentatrice sia stata eliminata proprio venerdì, a pochi giorni dall’ingresso di Baccini. Di questo sembra essere convinta anche Guenda, che non a caso pochi giorni fa, ancora prima dell’eliminazione della mamma, era andata all’attacco del cantautore sul suo profilo Twitter: “Baccini è riuscito in pochi minuti a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità al suo film. Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti rincontro.. facciamo due chiacchiere!“. In un altro cinguettio Guenda aveva aggiunto: “Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto“. Guenda sembra davvero “inviperita”: come andrà a finire da Barbara D’Urso?



