Guenda Goria Vs tutti/ “Io un comodino? Ditemelo in faccia” (Grande Fratello Vip)

GUENDA GORIA PIANGE AL GRANDE FRATELLO VIP

Guenda Goria è ufficialmente in crisi al Grande Fratello Vip 2020. A quanto pare il suo problema non era la madre Maria Teresa Ruta e nemmeno il fatto di giocare in coppia con lei e venire trascinata a fondo, ma ben altro. Proprio nei giorni scorsi, prima della scorsa diretta del venerdì, la giovane camminava in casa nervosamente fino a quando Massimiliano Morra non l’ha abbracciata e lei si è sciolta in lacrime rivelando ‘in realtà mi sento come una bambina di sei anni’. A quanto pare Guenda non riesce davvero a reggere le tensioni e adesso in casa, dopo il primo mese di convivenza forzata, le discussioni si fanno più frequenti. Riuscirà a resistere se la madre lascerà la casa questa sera nella nuova puntata del reality show di Canale5? I fan temono che l’attrice possa presto lasciare la casa per suo volere ma altri ancora sono stati felici di vederla reagire e tirare fuori le unghie quando è stato il momento.

GUENDA GORIA AFFRONTA I SUOI COINQUILINI A MUSO DURO

Domenica pomeriggio la produzione ha un po’ stuzzicato i gieffini chiedendo loro di mettere in una scatola il nome di quello che ritengono al pari di un ‘comodino’ in casa e uno dei nomi più frequenti è stato proprio quello di Guenda Goria. Dopo una prima risata alla fine Guenda sembra un po’ infastidita ma poi rivela che sente questa cosa positiva e non negativa ‘visto che dite che non mi espongo, lo farò, dirmi che sono un comodino è un po’ superfluo’. La figlia di Maria Teresa Ruta ammette di stare un po’ chiusa in sè stessa, anche in virtù del fatto che è nella casa con la madre e non vuole mettere in piazza tutte le sue cose, lei di sicuro non si sente un comodino ed è convinta che quelle che l’hanno definita tanto sono quelle più vicine a lei e per questo la prendo come spinta a far vedere altro anche se si è esposta molto spesso con tanti concorrenti del gioco. Alla fine Guenda ha invitato chi non lo ha fatto in senso positivo, a parlare con lei per capire qualcosa di più.



