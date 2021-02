Guenda Goria Vs Zorzi e Malgioglio per la Ruta/ “Attaccare mamma ora fa comodo!”

Guenda Goria non ha dubbi: sua mamma Maria Teresa Ruta sta vivendo un momento di difficoltà nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di una diretta su Instagram con ChiMagazine, la Goria ha analizzato quanto ultimamente accaduto nella Casa a sua mamma. Partendo da Francesco Baccini, sul quale ha ribadito il pensiero critico esposto negli ultimi giorni, Guenda ha poi detto la sua sulla nomination fatta da Tommaso Zorzi ai danni di Maria Teresa.

“Mi è dispiaciuto molto, gliel’ho detto anche in diretta, – ha esordito Guenda – perché l’amicizia nata tra Tommaso e mamma è davvero molto bella e loro sono anche molto simili, sono i veri mattatori di questo Grande Fratello. Non mi aspettavo questa nomination e speravo che rimanessero solidali fino alla fine.” Una mossa che però non servirà, secondo Guenda, ad abbattere sua mamma: “Mamma è fuori dalle dinamiche del gioco e piace al pubblico, piace perché è particolare.”

Guenda Goria difende mamma Maria Teresa Ruta: “Ecco perché in questi giorni sta male”

Anche Cristiano Malgioglio ha mosso contro Maria Teresa Ruta critiche molto pungenti. Guenda Goria ha palesato il suo fastidio a riguardo nel corso della diretta: “Perché Malgioglio attacca Maria Teresa Ruta? Perché va di moda? – si è chiesta con sarcasmo – Lui vuole sempre essere fuori dal coro!” Così ha ricordato che: “Mamma è sempre stata molto carina nei suoi confronti, quindi credo che molti attacchi siano davvero gratuiti, poi per di più quando una persona è in difficoltà. In questo momento attaccarla è molto facile.” Eppure, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, l’umore della Ruta è inevitabilmente cambiato. Perché? “La sua preoccupazione, secondo me, è legata all’ipotesi di scavo delle trasmissioni sulla sua vita passata.” ha ammesso Guenda. Per poi spiegare che “Lei è molto felice con Roberto e creda abbia desiderio di parlare di questo. Forse lei ha paura di una gelosia di Roberto (Zappulla, ndr) o di ferire la sua sensibilità.” Infine sarebbero proprio le critiche ricevute in Casa a farla stare così male: “Lei vorrebbe l’approvazione e l’affetto di tutti, ed è per questo che ci rimane sempre male. È fatta così, vuole essere voluta bene e in questo è un po’ infantile.” ha concluso sua figlia Guenda.



