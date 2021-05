Guenda Goria Vs Zorzi “Grande delusione”/ “Chiamato tante volte, non ha mai risposto”

Non è migliorato il rapporto tra Guenda Goria e Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip. Il vincitore dell’ultima edizione, in questi giorni al centro di molte indiscrezioni dal punto di vista televisivo, è finito nel mirino della figlia di Maria Teresa Ruta che, in diretta su RTL 102.5 News nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, ha raccontato cos’è accaduto dopo la fine del reality di Canale 5. “Io sono rimasta molto delusa umanamente da Tommaso Zorzi.” ha esordito Guenda in diretta radiofonica. Ha così spiegato che “Sono rimasta molto male da alcune cose che sono accadute una volta finito il Grande Fratello e non ho mai voluto rispondere ad alcune accuse, anche ironiche, che lui mi ha fatto perché mi sarebbe piaciuto rispondere privatamente”.

Guenda Goria contro Tommaso Zorzi: “L’ho chiamato tante volte ma non mi ha mai risposto”

Guenda Goria ha tuttavia raccontato che i vari tentativi di avere un contatto con Tommaso Zorzi e quindi un chiarimento sono falliti: “La verità è che io l’ho chiamato tante volte ma non mi ha mai risposto. – ha ammesso la musicista e attrice, per poi chiarire che lo stesso ha fatto nei confronti di sua madre – Questa è una cosa che mi ha fatto rimanere molto male perché si è comportato così nei confronti miei e della mamma. Credo che prima di essere dei professionisti dobbiamo essere delle brave persone.” ha perciò concluso. Chissà se Tommaso deciderà di replicare a queste dichiarazioni.

