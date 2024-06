Guendalina Canessa e Andrea Foriglio di Uomini e Donne stanno insieme/ Foto: “Non si può spiegare!”

Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme: la conferma su Instagram

Non ci sono più dubbi: Guendalina Canessa e Andrea Foriglio sono ufficialmente una coppia. L’ex gieffina e l’ex volto di Uomini e Donne hanno annunciato la loro storia d’amore con una foto pubblicata su Instagram, accompagnata da una frase inequivocabile con tanto di cuoricini rossi: “Non si può spiegare”. Parole che confermano le indiscrezioni che circolano da qualche giorno, secondo le quali Guendalina e Andrea si sono incontrati durante una vacanza a Sharm El Sheik e lì hanno iniziato a conoscersi.

“Si sono conosciuti poco tempo fa durante una vacanza a Sharm”, aveva scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, “Da quel momento non si sono più lasciati. Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate, lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento”.

Chi sono Guendalina Canessa e Andrea Foriglio

Sia Guendalina Canessa che Andrea Foriglio sono noti al pubblico italiano per aver partecipato ad un famoso programma di Canale 5. Lei è stata una concorrente del Grande Fratello Nip ma è stata spesso anche al centro del gossip proprio per le sue storie d’amore, come quella con Daniele Interrante. Canessa è anche mamma di una bambina, Chloè, ed è stata poi legata a uomini come Luca Marin e Claudio Tommasini. Andrea Foriglio è un medico osteopata ed ha invece partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Nicole Santinelli. Il suo è stato un percorso ricco di alti e bassi e si è concluso senza l’ambita scelta. Rimasto single per un po’ di tempo, oggi Andrea sembra aver trovato l’amore proprio con la bella Guendalina Canessa.

