Guendalina Canessa e Claudio Tommasini si sono lasciati/ “Era una favola ma…”

Guendalina Canessa e Claudio Tommasini si sono lasciati: l’annuncio di lei

Dopo alcuni rumors riportati da Amedeo Venza, Guendalina Canessa, con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha annunciato, dopo due anni, la fine della sua storia d’amore con Claudio Tommasini che definisce “il suo migliore amico, il suo complice, il suo amante”. Una storia bellissima che ha regalato due anni magici alla Canessa che, tuttavia, spiega di aver dovuto chiudere il capitolo per un motivo importante. Senza giri di parole, schietta e sincera, la Canessa ha così svelato ai followers che ha poi ringraziato per i tanti messaggi d’affetto che le stanno inviando, il vero motivo che l’ha spinta a chiudere quella che lei definisce una “favola”.

“Due anni bellissimi, era veramente una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questa bellissima favola e questo bellissimo libro”, spiega Guendalina. “Una storia molto pulita, onesta e sincera. Nessun tradimento, nè da parte mia nè da parte sua“, aggiunge la Canessa che poi svela il motivo della rottura.

Guendalina Canessa: “Ho dovuto lasciarlo andare perchè lui vuole una famiglia tutta sua”

“Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico perchè lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perchè continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?“, dice ancora Guendalina.

La Canessa aggiunge che non è stato facile prendere tale decisione ribadendo, però, di averlo fatto in modo ponderato dopo averci pensato bene. Un momento particolare per la Canessa che sta provando a superare tutto con l’aiuto degli amici e del suo cagnolino Tokyo.

