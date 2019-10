Daniele Interrante, lettera a Guendalina Canessa/ “No alle foto di Chloe sui social”

Daniele Interrante ha deciso di scrivere una lettera alla sua ex compagna Guendalina Canessa e tutto a causa delle foto della loro bambina pubblicate su Instagram. “Io sono contrario alla pubblicazione sui social delle foto di mia figlia Chloe. – si legge nella lettera – Da papà sono contrario alla pubblicazione di foto di minori sui social, che possono essere vittime degli hater, di furto di immagini e di pedofili”. In studio a Pomeriggio 5, Guendalina replica alle preoccupazioni del suo ex compagno: “È l’unico nostro motivo di discussione. Papi tu non hai ragione, di più. -ammette, tuttavia continua – Ma se io voglio fare una foto con lei… esagerare non va bene, diventa patetico. Fare tutto a piccole dosi, perché dire no così drasticamente?” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Guendalina Canessa e Daniele Interrante, scontro per Chloe?

Ancora una volta si torna a parlare di famiglia e di rapporto con i figli nello studio di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti in studio, Barbara d’Urso accoglie Guendalina Canessa. L’ex gieffina pare abbia ricevuto delle lamentele dal suo ex nonché padre di sua figlia Chloe. Lo palesa proprio la d’Urso nel promo del nuovo appuntamento del suo talk show: “Il padre di Chloe, Daniele Interrante, è abbastanza incavolato perché Guendalina continua a mettere la loro bambina sui social”. La Canessa ha infatti condiviso alcuni scatti con sua figlia, talvolta vestita come lei. Proprio questa esposizione social di Chloe non sarebbe piaciuta a Daniele Interrante, che avrebbe dunque scritto alla sua ex di evitare di mettere foto della bambina su Instagram.

Guendalina Canessa e Daniele Interrante, una storia davvero finita?

Si parlerà dunque di questo scontro a distanza nello studio di Pomeriggio 5 tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante. Ma non è la prima volta che si parla della piccola Chloe. Proprio alcuni giorni fa, nello studio della d’Urso, l’ex gieffina ha raccontato dell’estate trascorsa con Daniele: “Siamo stati insieme a Lecce ad agosto, in vacanza. – ha raccontato – Eravamo io, lui e la nostra bambina. Io sono innamorata di lui, ma non in quel senso. Sono innamorata di lui perché quando lo guardo vedo Chloe, la nostra bambina. Per questo lo amo. Comunque siamo molto uniti e stiamo molto bene insieme”. E sulla possibilità di tornare con Interrante: “Chloe ci vede così e ogni volta mi dice, ‘Ma se state così bene, perché non tornate insieme?’. Ma non è possibile…”



