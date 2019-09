GUENDALINA CANESSA: “AMO DANIELE INTERRANTE”/ “Perchè in lui vedo mia figlia…”

Guendalina Canessa e Daniele Interrante si vogliono bene, ma non sono tornati insieme anche se, vedendoli con la loro bambina, danno l’impressione di essere ancora una coppia a tutti gli effetti. Dopo aver rivissuto tutta la storia d’amore attraverso un filmato, Guendalina racconta a Pomeriggio 5 la verità sul rapporto con l’ex marito. “Siamo stati in vacanza in Puglia, ad agosto. Sono stata da dio. Siamo stati io, lui e la nostra bambina. Io sono innamorata di Daniele, ma non sessualmente. Io lo amo perché in lui vedo mia figlia e quando è entrato nella casa io l’ho abbracciato e gli sono corsa incontro perchè in lui vedo Cloe e quindi lo amo per questo. Siamo molto uniti, siamo molto belli insieme e mia figlia mi dice sempre, ma se andate così d’accordo perché non tornate insieme?”, spiega la Canessa che smentisce di essere tornata con Interrante (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GUENDALINA CANESSA E DANIELE INTERRANTE SONO TORNATI INSIEME?

Guendalina Canessa e Daniele Interrante sono tornati insieme? Il ritorno di fiamma, dopo quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, non è più una novità e i fans di molte coppie famose che si sono rotte sperano di vederle nuovamente insieme. Una delle coppie più amate dal pubblico è quella formata da Guendalina Canessa e Daniele Interrante. La storia d’amore tra l’ex concorrente del Grande Fratello e l’ex tronista di Uomini e Donne, genitori di Cloe, si sono lasciati ormai da tempo. Tra i due, tuttavia, c’è oggi un rapporto sereno basato sul reciproco affetto e rispetto. Della vita privata di Guendalina e Interrante non si conosce molto anche se, ufficialmente, entrambi sarebbero single. Le foto e i video in cui i due appaiono insieme alla loro bambina hanno così scatenato rumors su un presunto ritorno di fiamma. Sarà vero?

GUENDALINA CANESSA: LA VERITA’ SU DANIELE INTERRANTE A POMERIGGIO 5

Nel salotto di Pomeriggio 5, Guendalina Canessa racconta la verità sull’attuale rapporto con Daniele Interrante che farà sempre parte della sua vita essendo il padre di sua figlia. Dopo anni di vite separate, dunque, Guendalina e Interrante hanno deciso di riprovarci? A vuotare il sacco è la Canessa che, negli ultimi giorni, è stata al centro di clamorose voci di gossip secondo le quali avrebbe vissuto una notte di fuoco con Andrea Damante. Ai microfoni di Pomeriggio 5, dunque, l’ex gieffina chiarirà anche tali rumors? Sui social, nella vita della Canessa, non sembra esserci un uomo. Guendalina, infatti, trascorre le sue giornate dividendosi tra la figlia e gli amici. Sarà realmente cosù o ci sarà una clamorosa novità che Guendalina è stata brava a nascondere? Lo scopriremo tra pochissimo.



