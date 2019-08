Guendalina Canessa furiosa contro spasimante/ “Gli ho augurato cose orribili…”

Guendalina Canessa show su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso con i suoi fan alcune disavventure che le sono capitate in vacanza. Peraltro vedono protagonista anche Margherita Zanatta, un’altra vecchia conoscenza del reality. «Vi racconto una brevissima storia. Mi sono ritirata tardissimo», esordisce nelle Stories. Guendalina racconta di aver preso sonno, ma poco dopo il telefono comincia a squillare. «Erano le 9 del mattino circa». L’ex gieffina racconta la furia di quei momenti: «Nemmeno mio marito mi sveglia, perché sa molto bene che al mattino ho bisogno di silenzio, calma e caffè». Ma non risponde lei, bensì l’amica Margherita, che subentra nelle Instagram Stories per ricostruire l’episodio esilarante. «Mi dice: “Ti ho detto che mi devi passare a Guendalina, devo dirle una cosa importante”. Ma quanto può essere importante per chiamare nove volte? Glielo passo e lui: “Guendalina, vuoi venire in barca lunedì?” No, ragazzi, è un miracolo che non abbia compiuto un omicidio».

GUENDALINA CANESSA FURIOSA CONTRO SPASIMANTE

Guendalina Canessa ha raccontato sempre su Instagram della sua reazione furiosa contro questo “spasimante” che si è messo in contatto con lei per invitarla in barca. «Chi ca..o è? Mandalo a fan..lo», dice a Margherita Zanatta dopo essere stata svegliata. E poi lo ha ricoperto di insulti: «Io gli ho augurato cose orribili. Quando dormo non mi deve toccare nessuno». Ma dopo il racconto-sfogo condivide un interrogativo che le è rimasto: «Ma poi soprattutto chi è sto Salvatore? E come ti sei permesso di svegliare il leone che dormiva?». E aggiunge: «Salvatore, ‘tacci tua». Tra le tante cose da raccontare c’è stata anche una storia su un bracciale perso, che ha ritrovato grazie all’amica Margherita Zanatta. «Mi piacevano da dormire. Lei mi ha promesso che lo avrebbe trovato. Morale della favola: Margherita ha trovato il mio bracciale, ma soprattutto si è ostinata a cercarlo. È il mio angelo custode oppure è baciata dalla fortuna in queste cose». Ma tra le Instagram Stories ce n’è una di risposta ad un utente che le aveva chiesto se si fosse rifatta il seno: «È il pre ciclo baby», la risposta di Guendalina Canessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA