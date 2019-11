Guendalina Canessa, gaffe a Pomeriggio 5/ “Poltrona tutta bagnata, sono sudata e…”

Nuova puntata di Pomeriggio 5 e nuovo talk con tanti ospiti in studio per Barbara D’Urso. Il tema del giorno è la carne e gli animali in generale, e tra i suoi ospiti la conduttrice presenta anche Guendalina Canessa, sua opinionista fissa. L’ex gieffina, oltre ad avere una discussione con Daniela Martani in studio, è la protagonista di una gaffe che arriva proprio verso la fine della puntata. Dopo aver mandato in onda lo’ultimo servizio, la D’Urso si accorge che, dalla sua poltrona, Guendalina ride in modo incontrollato e senza riuscire a placarsi. “Ma non è che ti sei fatta uno spritzettino come Taylor Mega?” chiede simpaticamente la D’Urso alla Canessa che quasi fa difficoltà a replicare, tante sono le risate. Così annuncia il problema: la poltrona sulla quale è seduta.

Guendalina Canessa: “Sono sudata e si è bagnata la poltrona!”

“Vedi che mi sto mettendo così? – indica Guendalina Canessa, mostrando la posizione assunta da lei sulla poltrona. Così spiega – Sai che io sono sincera… è perché ho tutta la poltrona bagnata! Sudo! Ho sudato e quindi ho tutta la poltrona che la sento bagnata!” Dichiarazione quella dell’ex gieffina che spiazza Barbara D’Urso “Davvero è tutta bagnata?” Non manca l’osservazione sul suo abbigliamento e sugli stivali in lattice che potrebbero averle causato questo problemino. A concludere è però proprio la D’Urso con una battuta: mentre Guendalina continua a ridere in modo irrefrenabile, Barbara chiede alla produzione che non vengano più distribuiti spritz nei camerini! (Clicca qui per il video)

