Guendalina Canessa: “ho bruciato tutti i miei soldi”/ La verità a Pomeriggio 5

Guendalina Canessa, ospite di Pomeriggio 5, racconta la verità sulla propria situazione economica. L’ex gieffina, durante la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello in qualità di ospite, ha raccontato di aver bruciato tutti i suoi soldi. “ Quando sono uscita dal Grande Fratello ho passato un periodo che mi chiedevano una foto anche mentre mangiavo, le facevo addirittura con il boccone in bocca. Il mio unico rimpianto è di non aver messo un caz*o da parte”, ha raccontato la Canessa a Cristian Imparato durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Un racconto che ha fatto il giro del web e scatenato i commenti dell’opinione pubblica che ha puntato il dito contro Guendalina Canessa che, su Instagram, continua a sfoggiare le foto della sua vita quotidiana.

GUENDALINA CANESSA: “VIVO GUADAGNANDO CON INSTAGRAM”

Mamma di una bambina, Cloe, nata dal suo amore con Daniele Interrante, Guendalina Canessa continua a far parte del mondo dello spettacolo partecipando come opinionista a varie trasmissione televisive, in particolare di Barbara D’Urso. Oltre ai guadagni delle ospitate, la Canessa, nella casa del Grande Fratello ha raccontato di vivere anche con quello che guadagna con Instagram. “ Ora qualcosa lo guadagno grazie a Instagram e con ospitate in tv da Barbara – ha spiegato -. Ma quando sono uscita sono riuscita a campare di rendita fino ad oggi. Arrivai in finale e quei tre mesi di visibilità mi hanno fatto fare un sacco di serate. Venivo sballottolata qua e là negli alberghi, da sola, ma ho sempre detto sì. Mi sono goduta il momento ma non ho messo un ca**o da parte ”. In questi mesi sarà cambiato qualcosa? A svelare la verità, tra pochissimo, nel salotto di Pomeriggio 5, sarà proprio la Canessa.

