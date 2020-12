Guendalina Canessa, incidente in auto con la figlia Chloe/ “Mi sono spaventata, ma..”

Tanta paura per Guendalina Canessa mentre era in auto con la figlia Chloe. Tornando da scuola, l’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta coinvolta in un incidente che l’ha spaventata moltissimo. Ad aiutarla in quei, pochi attimi è stata la figlia Chloe che, come ha scritto la Canessa sui social pubblicando una foto della sua bambina. A raccontare ciò che è successo è stata proprio la Canessa rispondendo alle domande dei followers. “Mi sono spaventata tantissimo perchè credevo di aver fatto molto male se non peggio a un signore. Avevo i vetri tutti appannati, non vedevo nulla. Fortunatamente tutti bene. Solo un grande shock“, ha fatto sapere la Canessa che si è poi lasciata andare ad una dedica speciale per la sua, piccola, grande donna Chloe.

GUENDALINA CANESSA, DEDICA ALLA FIGLIA CHLOE

Superata la paura e dopo aver ritrovato la serenità, Guendalina Canessa, su Instagram, ha pubblicato una foto della figlia chloe, frutto del suo amore, oggi finito, con Daniele Interrante, per ringraziarla della forza e del coraggio che è riuscita a trasmetterle in quei momenti di paura. “Oggi ci è successa una cosa molto spiacevole in macchina al ritorno da scuola….. io sono andata nel panico più totale!!! ma tu sei stata così forte, così brava e coraggiosa!! È incredibile quanto possiamo imparare dai bambini!!! Grazie Vita mia, Non so come farei senza di te!!”, ha scritto l’ex gieffina. “Sei una forza della natura e io sono fiera di te”, ha poi concluso ricevendo la solidarietà e l’affetto dei suoi followers.





