Guendalina Dorelli, figlia Gloria Guida/ “L’unico schiaffo ricevuto dalla mamma…”

Guendalina Dorelli è il frutto del grande amore tra Gloria Guida e Johnny Dorelli. Laureata in giurisprudenza, mamma di Ginevra, Guendalina, contrariamente dagli illustri genitori, ha scelto una strada diversa dal mondo dello spettacolo. Riservata al punto da non avere neanche un profilo Instagram, Guendalina appare raramente anche nelle foto che mamma Gloria pubblica sui social. In una delle poche foto condivise sui social da Gloria Guida che oggi, 19 novembre, compie 65 anni e che ha scelto di festeggiare andando ospite nel programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno” condotto da Serea Bortone, appare sorridente insieme al padre Johnny Dorelli. Con la nascita di Guendalina, Gloria Guida e Johnny Dorelli hanno formato una famiglia splendida, resa ancora più bella dalla nascita della nipotina ginevra, bella come la mamma e la nonna.

GUENDALINA DORELLI, UNA VITA LONTANO DAI RIFLETTORI

Figlia di due vere star del mondo dello spettacolo come Gloria Guida e Johnny Dorelli, Guendalina Dorelli non è mai stata amante dei riflettori. Della sua vita privata si sa pochissimo e le uniche informazioni sono quelle che diffondono i genitori. Con mamma Gloria Guida rilasciò un’intervista a Domenica Live nel 2017. All’epoca, Gloria Guida parlò soprattutto del suo legame con Johnny Dorelli coinvolgendo proprio la figlia. “Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare. Guendalina lo può dire, lo dicono anche i suoi fratelli, come padre non è facile. Poi magari l’unico schiaffo a Guendalina l’ho dato io”. Ai microfoni di Serena Bortone, Gloria Guida rilascerà nuove dichiarazioni sulla figlia, sul suo essere mamma e nonna?



© RIPRODUZIONE RISERVATA