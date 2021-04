Guendalina Dorelli, figlia Gloria Guida/ Sono due gocce d’acqua, ma…

Guendalina Dorelli è la figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli. Sulla figlia d’arte si conoscono davvero poche cose, visto che è una donna molto discreta e riservata. Una cosa è certa: quelle poche volte che è apparsa in tv tutti si sono resi conto dell’enorme somiglianza alla mamma Gloria Guida. Una somiglianza tale che mamma e figlia sembrano davvero identiche. Guendalina non ha intrapreso il percorso artistico di mamma e papà: si è laureata presso la facoltà di Giurisprudenza, ma oggi è una mamma a tempo pieno visto che ha una bellissima figlia di nome Ginevra. La figlia è nata dalla relazione che Guendalina ha con il suo compagno il cui nome non è mai stato rivelato. A rivelare qualche dettaglio in più sulla figlia ci ha pensato la madre Gloria Guida durante un’intervista rilasciata a Domenica Live da Barbara D’Urso.

Guendalina Dorelli: mamma felice

L’attrice icona sexy della commedia all’italiana ha parlato dell’amore e del matrimonio con Johnny Dorelli da cui è nata la figlia Guendalina Dorelli. “Ci siamo sposati due volte. Nel 1991, il matrimonio civile. Il 2001, quello in chiesa” – ha raccontato l’attrice e conduttrice. La Guida ha poi proseguito parlando proprio del matrimonio in chiesa rivelando: “questo lo volevo io, ci tenevo molto, siamo andati all’altare il giorno di Natale. Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare”. L’attrice ha poi tirato in causa la figlia Guendalina: “ecco lo può dire anche lei e lo dicono anche i suoi fratelli, come padre non è facile. Poi magari l’unico schiaffo a Guendalina l’ho dato io”. Su Guendalina non è dato sapere di più, visto che la figlia d’arte ha sempre preferito mantenere un low profile tenendosi ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Basti pensare che non ha un profilo su nessun social network a conferma del suo carattere riservato e discreto.

