Guendalina e Estefania, lite a Isola dei Famosi/ “Sconvolta da queste finte amicizie”

Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal hanno avuto una lite nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022, andata in onda lunedì 18 aprile. La motivazione sono le nomination. La modella, che gioca come concorrente unico insieme al fidanzato Roger, nella scorsa serata, è stata infatti condannata al televoto contro Jeremias Rodriguez (il quale ha poi perso).

Una nomination che Estefania Bernal non ha digerito. È per questo motivo che ha accusato Guendalina Tavassi di essere stata l’artefice di questa votazione contro di lei, avendo condizionato Nick. La showgirl, da parte sua, si è difesa. “Eravamo in Palapa e pensavo nominasse Licia, poi ha detto Estefania e Roger e io ero sconvolta. Lei mi ha chiamato davanti a tutti, credendo che io avessi detto a Nick di votare loro. Io sono sconvolta dalle amicizie con quel gruppo, prima amo amo e poi… Pensi che le amiche fanno ste cose?”. “L’amicizia è un’altra cosa. Lei mi ha detto che era sconvolta perchè si erano messi d’accordo per votare Licia”.

Guendalina e Estefania, lite a Isola dei Famosi: la verità sulla nomination

La conduttrice Ilary Blasi, nel corso della lite tra Guendalina Tavassi e Estefania Bernal della puntata di lunedì 18 aprile dell’Isola dei Famosi, ha cercato di capire qual era la verità sul tema della nomination della modella e di Roger, che sono in gara come unico concorrente.

Prima ha chiesto dunque il parere di Licia. “Ragionando con Alessandro ci siamo resi conto che l’altro gruppo non aveva intenzione di nominarmi. Nessuno di loro, forse solo Nicholas. Un voto che non era così importante da portarmi al televoto finale. Ne ho dedotto che il nome non era il mio, ma quello di Blind”. A raccontare cosa è accaduto dopo di ciò è stato proprio Nick, ovvero l’autore materiale della votazione in quanto leader. “Avevamo un accordo di gruppo per votare Jeremias, ma era già stato votato e quindi abbiamo dovuto fare un altro nome. Il secondo nome era quello di Blind”. Poi la scelta è però ricaduta proprio su Estefania Bernal e Roger.

