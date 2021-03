Guendalina, figlia Luca Ward/ “Non ci diciamo spesso ti voglio bene ma..”

Sicuramente il suo cognome ha una risonanza importante ed è per questo che in molti sanno già di chi stiamo parlando quando facciamo il nome di Guendalina Ward. E’ lei una vera e propria figlia d’arte, nata dal matrimonio di papà Luca Ward e mamma Claudia Razzi, non poteva non seguire le loro orme nel mondo del doppiaggio anche se in passato ha scelto di prendere per qualche tempo le distanze dal padre proprio per via dell’arrivo, nella sua vita, della nuova compagna Giada Desideri. Per fortuna la donna lo ha sempre spinto ad essere dalla parte della figlia e così tutto si è risolto e Guendalina non solo può godere dei tratti e della voce del padre ma anche della sua simpatia e della sua voglia di combattere le sue battaglie.

Guendalina, figlia Luca Ward, chi è e cosa fa nella vita?

Quella che per papà Luca Ward è semplicemente Guens potrebbe essere al centro di un tratto dell’intervista che oggi l’attore e doppiatore rilascerà a Verissimo e potrebbe essere in qual frangente che lui confermerà il fatto che tra loro c’è un grande sentimento ma che non si dicono spesso ti voglio bene, un errore che in molti continuano a fare trascinandosi dietro rapporti un po’ difficili. Lo stesso attore ha ammesso queste difficoltà: “Forse ho sbagliato in passato, è che non sono invincibile. Invece io ho sempre dato a mia figlia un’immagine di invincibilità, di immortalità… Quella volta che mi vide piangere era grande e ci rimase malissimo, mi disse di smettere”. Guendalina Ward ha ammesso che per lei suo padre è sempre “il suo gladiatore”, un po’ come per tutti noi.

