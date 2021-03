GUENDALINA, LUPO E LUNA, FIGLI LUCA WARD/ “Con la prima ho combattuto a lungo…”

Se Luna e Lupo sono i figli avuti dall’attuale compagna Giada, Guendalina è la figlia avuta da Luca Ward dal suo precedente matrimonio. “È una tostissima Guenda, ha un carattere forte. – ha raccontato l’attore a Oggi è un altro giorno – A soli 19 anni è partita per il mondo, a 13 anni ha mandato al pronto soccorso due ladri che le stavano rubando il motorino. È la donna che ho dovuto rincorrere di più perché lei non accettava la separazione con Claudia perché credeva avessi un altro ma non era così.” Così ha spiegato: “Lei mi seguiva proprio per scoprire se avessi un’altra donna.” Le cose si sono poi complicate quando nella sua vita è arrivata Giada: “All’inizio Guenda ha chiuso totalmente, poi piano piano ci siamo riavvicinati ma io ci sono stato sempre, davvero sempre è stato questo il segreto.”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CLAUDIA RAZZI E GIADA DESIDERI, EX MOGLIE E MOGLIE LUCA WARD/ "Sono fedelissimo"

Luca Ward, una famiglia allargata

Guendalinda Ward è sicuramente la più nota dei figli di Luca Ward soprattutto per via della sua età in confronto ai fratelli Lupo e Luna, molto più piccoli. Sono loro i figli dell’attore e doppiatore che sarà ospite a Oggi è un altro giorno per parlare della loro vita privata, della famiglia allargata che ha messo insieme in questi anni a partire proprio da Guendalina Ward, quella che possiamo definire una vera e propria figlia d’arte, nata dal matrimonio con Claudia Razzi. In passato ha deciso di prendere le distanze dal padre per via di quello che è successo nella loro vita ma, soprattutto, per via dell’arrivo nella vita di Luca della sua nuova compagna, Giada Desideri, madre di Luna e Lupo, ma poi tutto è cambiato. Lo stesso attore ha rivelato che proprio grazie alla sua nuova compagna ha capito tante cose, è lei che li ha finalmente riuniti insieme ai piccoli di famiglia?

Luca Ward: "Il Gladiatore? Per me era destino"/ "Nel film ho rivisto mio padre morto"

Guendalina, Luna e Lupo, chi sono i figli di Luca Ward?

Luca Ward ha rivelato: “Forse ho sbagliato in passato, è che non sono invincibile. Invece io ho sempre dato a mia figlia un’immagine di invincibilità, di immortalità… Quella volta che mi vide piangere era grande e ci rimase malissimo, mi disse di smettere”. Proprio dal suo rapporto con Giada Desideri, la donna che poi ha sposato nel 2013, ha avuto gli ultimi arrivati della famiglia ovvero Lupo, nato nel 2007, e la piccola Luna, 2009. La coppia ha affrontato anche un aborto spontaneo di cui lo stesso Gladiatore ha rivelato: “C’era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone. Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino, è successo 3-4 anni fa..”.

LEGGI ANCHE:

Sindrome di Marfan, malattia Luna Ward figlia di Luca/ Patologia che colpisce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA