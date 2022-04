Guendalina, messaggio dal fidanzato Federico Perna/ “Ci siamo fatti una promessa”

Guendalina Tavassi nelle ultime puntate de L’Isola dei Famosi non ha visto in studio il suo fidanzato, Federico Perna. La produzione ha infatti deciso di fare uno scherzo alla concorrente, facendole credere che il ragazzo sia partito per un weekend fuori. La situazione fa male all’influencer, che infatti negli ultimi giorni è piena di dubbi e di paure, tanto da arrivare a sognare che l’uomo stia con un’altra. Si tratta però appunto di uno scherzo. Federico Perna, infatti, è sempre più innamorato di lei.

La produzione prepara dunque una sorpresa per la concorrente. Nel caso in cui avesse convinto il fratello Edoardo a depilarsi su petto e ascelle, avrebbe potuto guardare dietro una tenda. Per amore della sorella, il concorrente non ha dubbi e si fa depilare, non senza risate e battute da parte sua e degli ospiti in studio.

Il messaggio di Federico Perna per Guendalina

Dopo aver depilato Edoardo, Guendalina ha la possibilità di vedere cosa si nasconda dietro la tenda. La concorrente entra immediatamente, speranzosa di trovare il fidanzato Federico Perna. Davanti si trova però uno schermo, ma la sorpresa è comunque apprezzata: nasconde infatti un videomessaggio del compagno, che non aspetta altro che riabbracciarla. Emozionato, su una panchina, l’uomo si lascia andare ad una confessione d’amore che fa emozionare l’influencer.

Il messaggio di Federico è infatti dolcissimo: “Ciao amore mio, ma quanto sei bella? Mi manca tutto di te, il tuo sorriso… Io vivo per te, per noi. Ricordi la promessa che ci siamo fatti prima che partissi? Io la ricordo molto bene e solamente noi sappiamo quello che siamo e cosa vogliamo. Mi manchi da morire e ti amo follemente”.

