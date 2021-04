Guendalina Scavia, figlia Anna Mazzamauro/ “Il lavoro mi ha tenuto lontana da lei”

Guendalina Scavia è la figlia che Anna Mazzamauro ha avuto dal marito scenografo Bartolomeo Scavia. Da sempre riservata riguardo alla sua vita privata, l’attrice non ha mai rivelato molte informazioni circa il suo rapporto con la figlia, limitandosi a raccontare qualche aneddoto relativo ai primi anni con la piccola caratterizzati da una certa distanza tra lei e la neonata. In quel periodo, infatti, Anna era molto impegnata sul set dei suoi film: “Io non le ho mai dato gli omogeneizzati, ma volevo fare tutto io per lei”, ha dichiarato Anna in un’intervista del 2018 a Vieni da me. “Mi piace molto cucinare per la mia famiglia e i miei amici”, spiega, “lei era piccola e io già facevo l’attrice, mi guardava con un’aria un po’ stranita”. Per quanto ha potuto, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, mamma Anna ha cercato di essere presente. Era chiaro che la priorità fosse lei: “Il mio lavoro comunque mi ha tenuta spesso lontana da casa”. Per questo, ancora oggi, si chiede: “Avrei dovuto sacrificare tutta me stessa per la mia famiglia rinunciando al lavoro?”.

Chi è Guendalina Scavia, figlia dell’attrice Anna Mazzamauro

Attualmente, Guendalina Scavia ha 51 anni e vive a Londra con il marito. “È stupenda mia figlia, bellissima. Mi chiedo come ho fatto ad avere una figlia così”, commenta ancora Anna Mazzamauro, che invece non si è mai sentita molto attraente. In effetti, lei e Guenda sono molto diverse: Anna ha i capelli rossicci (e ricci); la figlia, castani (e lisci). Anna ha il naso pronunciato e gli occhi infossati, mentre Guendalina ha dei tratti più delicati. Comunque sia, la somiglianza è evidente: da mamma Anna ha ereditato senza dubbio il sorriso, e prima ancora la capacità, l’abilità stessa di sorridere. Di lei non si sa molto, ma – guardando alla madre – c’è da aspettarsi che sia un tipo molto simpatico e che al tempo stesso si prende molto sul serio al lavoro (è il motivo che l’ha spinta a trasferirsi all’estero, come si desume dal suo profilo Linkedin).

