Guendalina Tavassi “A 17 anni stavo per abortire ma mia madre…”/ Il drammatico racconto

Guendalina Tavassi, il dramma mai raccontato: “Stavo per abortire ma…”

Guendalina Tavassi ha parlato del suo rapporto con la madre. Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina ha avuto la possibilità di parlare con la madre. Durante questa edizione dell’Isola ha colpito e commosso la storia di Guendalina e Edoardo. I fratelli a seguito della separazione dei genitori, sono stati a loro volta separati per circa cinque anni, Guenda affidata al papà, Edoardo alla mamma. Proprio per questa ragione l’influencer ha avuto un rapporto travagliato e complicato con la madre, alla quale si è riaccostata durante la gravidanza della sua primogenita Gaia. A raccontarlo è stata la madre Emanuela.

Guendalina Tavassi ha raccontato in dettaglio come è avvenuto il loro riavvicinamento. In quel momento Guendalina era incinta ma voleva abortire. A venirle in soccorso è stata la madre Emanuela: “Mia mamma mi ha avuta a 18 anni come ho fatto io con mia figlia Gaia. Ho scoperto di essere incinta e mi sono trovata da sola. Sono andata in ospedale perché non ce la facevo, mi domandavo se facevo la cosa giusta. Mi ero lasciata col mio fidanzato e mi domandavo come avrei fatto da sola con una bambina. Stavo per fare la ca…. più grande della mia vita. Avevo appuntamento al consultorio, mi mettono la vestaglia e stavano per mettermi l’anestesia. Arriva mia mamma che mi chiama dicendo di stare da me, mi sono tolta tutto e sono corsa giù. Da lì mi sono sentita meno sola, ho capito che mamma mi ha dato la vita e io non sono nessuno per fare questo. E’ stata mia figlia Gaia che ci ha riunite e mi ha fatto capire che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai a braccia aperta qualsiasi cosa farai”, ha raccontato. Oggi le due donne hanno recuperato il tempo perso e sono più unite che mai.

Guendalina Tavassi e il durissimo scontro con Laura Maddaloni

Avere un percorso nitido e soprattutto degno di essere trascinato fino al termine di un reality come L’isola dei famosi passa inevitabilmente per la capacità di imporsi sia dal punto di vista delle relazioni che delle sfide. Guendalina Tavassi è certamente tra i candidati principali per la vittoria finale di questa edizione 2022, come dimostrato dall’ottimo contributo offerto nel corso di queste settimane. Oltre ad aver ostentato la sua tipica verve e temperamento, non sono mancati momenti di scontro piuttosto accesi e che hanno dato come esito la conferma di un carattere forte e fumantino. Nel corso della dodicesima puntata del programma, andata in onda il 29 aprile, sono numerosi i momenti che l’hanno vista figurare tra i protagonisti. In primis, ha voluto prendere la parola nel corso della diretta per esprimere il suo dissenso nei confronti dei coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello i due sarebbero palesemente schierati in sua opposizione per una presunta antipatia priva di fondamenta. La coppia ha chiaramente smentito le accuse di Guendalina Tavassi che dal canto suo ha sottolineato quanto alcuni atteggiamenti siano talmente palesi da non richiedere neppure un giudizio approfondito. Le due donne si sono poi scontrate nella prova dell’orologio honduregno dove Guendalina, nonostante una grande determinazione e voglia di fare, non è riuscita a trionfare. La Maddaloni l’ha infatti sconfitta con un netto distacco, aggiudicandosi quindi tutto il bottino con la libertà di scegliere come utilizzarlo.

Nonostante questo inizio un po’ traumatico, la puntata ha riservato comunque una grande gioia e soddisfazione, ovvero quella di essere nominata come leader del gruppo. Vista la nomina, ha avuto quindi il ruolo delicato di scegliere in autonomia un nome da aggiungere ai due più votati che sarebbe poi andato direttamente al televoto con esito la settimana seguente. La donna ha quindi scelto di mandare in nomination Blind, con il quale non può dire scorra buon sangue. Per ora il giudizio nei confronti di Guendalina Tavassi non ha una particolare tendenza verso il positivo o il negativo. C’è chi la sostiene con forza in virtù dell’adrenalina e spontaneità che la caratterizzano e chi non vede di buon occhio il suo atteggiamento troppo egocentrico.











