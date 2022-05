Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi 2022/ “Ho cose importanti da risolvere”, c’entra l’ex?

Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi 2022: “Devo tornare dai miei figli”

Altro colpo di scena durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022 del 23 maggio. Dopo Alessandro Iannoni, anche Guendalina Tavassi ha deciso di interrompere la sua avventura in Honduras e tornare in Italia, non accettando il prolungamento del reality fino al 27 giugno. “Devo tornare a casa dai miei figli. Vi ringrazio dell’opportunità che mi avete dato ma per me è importante tornare a casa”, ha annunciato commossa la Tavassi. La naufraga ha dunque annunciato le motivazioni di questa sua decisione inaspettata per il pubblico a casa: “Ho delle cose veramente urgenti di forza maggiore che devo risolvere. Sarei rimasta con tutto il cuore ma non posso proprio. Ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento e mi ero data oggi come scadenza”.

Guendalina Tavassi via dall’Isola dei Famosi: c’entra l’ex compagno?

Quando Ilary Blasi ha lanciato il collegamento con il papà di Guendalina, Luciano, pronto a tentare di convincerla a restare, la Tavassi ha ribadito le motivazioni già annunciate: “ci sono delle cose importanti di forza maggiore che devo risolvere e devo tornare per forza. È troppo tempo che sto fuori casa, ho tante scadenze, ci sono tante cose che non posso dire qui.” Le parole di Guendalina fanno intuire che nella decisione di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 c’entri l’ex Umberto D’Aponte che proprio oggi è uscito dal carcere.

