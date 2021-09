Guendalina Tavassi aggradita? Foto con occhio nero, poi la elimina/ Figlia “Vergogna”

Guendalina Tavassi è stata aggredita? Sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore, era apparsa una foto con un occhio nero. “Io, fortunatamente, sono ancora qua”, questa la scritta a corredo. Il post, tuttavia, è stato presto eliminato. A ricondividerlo nelle storie sa era stata anche la figlia Gaia, avuta nel 2004 da una relazione con Remo Nicolini. “A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole”, aveva scritto la primogenita.

In molti si stanno dunque chiedendo cosa sia accaduto a Guendalina Tavassi. La verità, tuttavia, non è ancora venuta alla luce. Quel che è certo è che l’ex concorrente del Grande Fratello non sta vivendo un bel momento. Nelle stories di Instagram, infatti, è apparsa visibilmente turbata per quanto accaduto. Oltre all’occhio nero, era in lacrime e con il trucco colato. Il resto del viso è nascosto sotto la mascherina. In base a ciò che si vede sullo sfondo, inoltre, sembra che l’influencer si trovasse nella sala d’attesa di un pronto soccorso.

Se Guendalina Tavassi sia stata realmente aggredita non è dato saperlo. La foto con l’occhio nero, ad ogni modo, ha già fatto il giro del web, seppure sia stata eliminata pochi minuti dopo la pubblicazione. I followers dell’ex concorrente del Grande Fratello temono che qualcuno possa averle fatto del male, ma chi resta un mistero. Uno sconosciuto oppure qualcuno con cui in passato ha intrattenuto dei rapporti?

L’influencer, ad ogni modo, non è nuova a brutte esperienze. Soltanto pochi giorni fa, infatti, la sua auto era stata vittima di vandalismo. Gli specchietti retrovisori sono stati completamente sradicati dalla vettura e le gomme bucate. Anche in quel caso, nonostante Guendalina Tavassi avesse denunciato sui social network quanto accaduto, non se ne è saputo nulla di più. Non è da escludere che il volto noto del mondo dello spettacolo preferisca gestire la questione nelle sedi più opportune, lontano da occhi indiscreti.

