Guendalina Tavassi/ Alleata con Edoardo all’Isola contro Estefania “Mi ha fatto male”

Guendalina Tavassi è arrivata ai ferri corti addirittura con suo fratello Edoardo a L’isola dei famosi. I due erano entrati come una coppia nel programma, ma via via si sono accese sempre più tensioni con la ragazza che è arrivata addirittura a sottolineare di essere delusa da lui. Ha specificato:“Cose belle fino a questo momento non he o viste perché quello che ho visto di te è fare delle buche sulla stuoia. Facci vedere cosa sai fare oltre a questo perchè da sorella sono molto delusa da te”. Prosegue poi calcando la mano e specifica: “Sono tua sorella e il bene che ti voglio non lo potrebbe avere nessun altro. Però la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi dai mai retta nemmeno quando ti metto in guardia dalle altre persone“. Arriva la risposta seccata di Edoardo: “Una cosa carina potevi anche dirla. Mi sono sentito peggio del peggio”. Come andrà a finire?

Guendalina Tavassi e i tanti scontri a L’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi è partita come protagonista positiva a L’Isola dei Famosi insieme ai suoi colleghi. Nel corso delle puntate e delle varie vicissitudini, però, Guendalina si è rapidamente scontrata con diversi suoi colleghi, arrivando infatti a suscitare l’ira di questi ultimi. Tuttavia, alla giovane influencer poco importa: nonostante abbia cominciato a fare una serie di valutazioni nei confronti dei suoi colleghi, infatti, il pubblico da casa ha apertamente condiviso i suoi pensieri, guadagnandosi così il rispetto e la stima del pubblico da casa e in studio. Guendalina è diventata in pochissimo tempo una vera e propria star della diciottesima puntata, vale a dire quel momento narrativo in cui ci sono state più emozioni e contrasti. A destare sospetto è stato anche il rapporto con Estefania e Gennaro: nonostante quest’ultimo abbia specificato che tra loro due c’é solo un bellissimo rapporto d’amicizia, Guendalina Tavassi non crede minimamente a queste parole.

Il suo pensiero è dettato soprattutto dal fatto che i due concorrenti e suoi colleghi trascorrono molto tempo insieme, motivo per il quale la giovane influencer non riesce a credere apertamente e compiutamente a quanto detto da Gennaro. D’altronde proprio di Estefania Guendalina ha deciso di vendicarsi mandandola in nomination. Guenda, infatti, la accusa di averla ‘tradita’ e di averla ferita più di altri. È per questo che alla prima occasione utile ha deciso di prendersi la sua vendetta.

I giudizi sui naufraghi di Guendalina Tavassi

Lo spirito dell’isola dei Famosi ha chiesto a Guendalina Tavassi di esprimere un giudizio nei confronti dei suoi compagni di avventura. Nulla di nuovo, dunque, poiché una circostanza simile si è avuta anche con Nick Luciani nel momento in cui è stato chiamato a ricoprire il delicato ruolo di giudice supremo dell’isola. Lo spirito dell’isola, quindi, ha interrogato Guendalina, chiedendole di parlare dei suoi compagni senza dare loro la possibilità di replicare e di difendersi eventualmente. Guendalina Tavassi ha accolto immediatamente la richiesta senza farselo ripetere due volte, mettendosi letteralmente contro tutti e andando così anche a giudicare quelli che sono gli atteggiamenti dei suoi compagni d’avventura. Non ha avuto concretamente nessuna chance Roger, che è stato definito da Guendalina come il più falso di tutti. Questo attacco è stato mal visto dai suoi compagni, anche se Guendalina si è guadagnata il rispetto da parte di tutto il pubblico da casa.

