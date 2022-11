Guendalina Tavassi: “Antonella Fiordelisi meglio che stai zitta”/ Difende Edoardo e…

Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi, sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha immediatamente legato con Edoardo Donnamaria e, di conseguenza, anche con Antonella Fiordelisi. Il fratello di Guendalina Tavassi, approfittando della confidenza che sta nascendo, ha espresso la propria opinione sulla coppia. Il Tavassi ha ammesso di non aver alcun dubbio sui sentimenti di Donnamaria esprimendo perplessità su quelli di Antonella. L’opinione del Tavassi espressa in modo forte ha scosso la Fiordelisi che non ha nascosto la propria amarezza per essere continuamente messa in discussione.

Ferita dalle parole del Tavassi, durante una chiacchierata con Oriana Marzoli e Sarah Altobello, la Fiordelisi si è lasciata andare esprimendo, a sua volta, un’opinione sull’atteggiamento del Tavassi nella casa: “Sì e poi c’è Edoardo Tavassi è simpaticissimo, quello che vuoi… però comunque vieni qua e dici ‘sto cercando moglie’, è un po’ esagerato. Spero scherzasse comunque. Poi dice ‘mi piace quella, ma sta con quell’altro, po ci sta l’altra con l’altro’. Allora vuol dire che stai a pensare a quello”.

L’attacco di Guendalina Tavassi ad Antonella Fiordelisi

Le parole di Antonella Fiordelisi non sono piaciute a Guendalina Tavassi che, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha attaccato l’ex schermitrice. “Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento? Fai più bella figura a stare zitta ma non ci riesci!”, ha scritto la Tavassi.

Tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, tuttavia, è già tornato il sereno. I due hanno trascorso diverso tempo insieme nel corso della serata di ieri e il Tavassi ne ha approfittato per esortare la Fiordelisi a fare un passo nei confronti di Edoardo Donnamaria cancellando alcuni lati infantili del suo carattere.

