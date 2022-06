Guendalina Tavassi asfalta Lory Del Santo/ “Da Lory Del Vanto a Lory Dello Sfratto”

Guendalina Tavassi: ironia sui commenti di Lory Del Santo

Tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo non scorre buon sangue. Le due hanno discusso molte volte durante la loro permanenza all’Isola de Famosi e adesso che sono entrambe tornate in Italia sembra che i dissapori non siano finiti. Ieri sera durante la ventitreesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 Lory Del Santo ha cercato di spiegare la fastidiosa questione dei commenti pieni di complimenti apparsi sul suo profilo Instagram, scaricando la responsabilità su un’amica: “Questa mia amica ha sbagliato a fare un copia e incolla ma i messaggi erano veri”. La Tavassi non ha perso l’occasione per prendere la parola e commentare con ironia quanto successo: “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”.

Guendalina Tavassi: “Lory Del Santo non mi ha salutato”

Inoltre Guendalina Tavassi ha rivelato che la ex compagna di avventura non l’avrebbe nemmeno salutata dopo il suo ingresso in studio: “Ma cosa basta? Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?”. Lory Del Santo ha subito smentito le accuse della sorella di Edoardo, negando di avere account fake: “No i messaggi erano veri di fan reali. Magari per te complimenti immeritati però verissimi. ma quali fake?! No, no, no non erano affatto parole mie”. Poi con tono scocciato ha chiesto alla x naufraga di non interromperla e di lasciarle raccontare quanto successo.

Guendalina Tavassi: “Ha sfrattato Marco Cucolo”

Ma finita la diretta Guendalina Tavassi ha scherzato ancora su Lory Del Santo nelle sue storie di Instagram: “La cosa più divertente di questa puntata è stata Lory, che durante la pubblicità pensava di essere ancora all’isola. Senza nomination… se no l’avrei nominata. E alla fine mi ha mandato anche a…“, ha detto rivolgendosi ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, a cui l’ex gieffina è molto affezionata. Alla fine la Tavassi ha anche commentato la momentanea rottura tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, accusato dalla compagna di non aver preso le sue difese sull’Isola: “Stasera era Lory Dello Sfratto… ha sfrattato di casa Marco Cuculo poverino. Doveva fare un po’ di copia in colla di complimenti anche a Marco…“.

