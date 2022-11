Guendalina Tavassi asfalta Oriana e Antonella Fiordelisi/ “Prego che Donnamaria…”

Guendalina Tavassi contro Oriana Marzoli

Guendalina Tavassi non concede sconti ad Oriana Marzoli. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 23 novembre, Guendalina si scaglia contro Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana è stata protagonista di un durissimo scontro con Edoardo Tavassi. Tra i due sono volate parole forti e lo scontro si è ripetuto nel corso della puntata serale con Alfonso Signorini che ha provato a farli chiarire. L’atteggiamento di Oriana nei confronti del fratello Edoardo non è piaciuto a Guendalina Tavassi che, sulle pagine di Chi, si scaglia contro di lei.

Guendalina Tavassi: "Se Edoardo vince il GF Vip, sposerò Federico Perna"/ "Le nozze però dovrà pagarle lui!"

“Zero ironia, zero contenuti” – dice Guendalina Tavassi – “Oriana è una persona programmata per fare reality, ma farli male. Entra, si fa la storia, litiga ciao”, aggiunge ancora la sorella di Edoardo Tavassi.

Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi

L’opinione di Guendalina Tavassi su Antonella Fiordelisi non è molto diversa da quella su Oriana Marzoli. Nonostante tra la Fiordelisi e il fratello Edoardo ci sia un buon rapporto anche dopo il confronto che l’ex schermitrice ha avuto con lei, Guendalina non ha cambiato idea e, sulle pagine del settimanale Chi, svela di sperare che Edoardo Donnamaria prenda le distanze dalla storia.

Guendalina Tavassi svela chi è la donna ideale di Edoardo al GF Vip/ Ecco il nome

“Prego per Edoardo Donnamaria che si salvi da Tontonella (così la Tavassi ha soprannominato Antonella Fiordelisi ndr). Non vorrei che lui stesse cercando di restare nella storia per i condizionamenti che arrivano dall’esterno. Insomma, i fidanzamenti, le love story, nei reality, hanno sempre funzionato, ma dovevano essere reality… non reality”, conclude.

LEGGI ANCHE:

Guendalina Tavassi "GF Vip? Ho rifiutato per i figli"/ "Tanti ci volevano insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA