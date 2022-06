Guendalina Tavassi, asfaltata dalla figlia Chloe “Hai 67 anni e ti vesti come la barbie”/ Il video è virale

Guendalina Tavassi e il siparietto social con la figlia Chloe, i commenti

Guendalina Tavassi ha un bellissimo rapporto con la figlia Chloe. La concorrente dell’Isola dei Famosi è apparsa sui social con la figlia che stava scendendo le scale imbracciando una bambola. A quel punto, Guendalina si è rivolta a lei e l’ha schernita facendole notare che non era normale il fatto che alla sua età andasse ancora in giro con una bambola. Guendalina le ha detto: “Vediamo se si sbriga. Oggi novità con la bambola. A 47 anni la bambola”. A quel punto la figlia Chloe è intervenuta e ha detto: “Tu invece ce ne hai 67 e ti vesti con i vestiti delle bambole”. Sui social sono piovuti commenti subito dopo questo siparietto. In molti hanno accusato Guendalina di aver organizzato la scenetta prima: “No, ma non è preparata che dite”.

Alcuni invece hanno sottolineato il fatto che la figlia Chloe abbia fatto una giusta osservazione. In effetti Guendalina si veste spesso con outfit particolarmente giovanili che esaltano la sua figura. “La voce della verità”, “la sincerità dei bambini”, commenta qualcun altro. Guendalina Tavassi appare sempre ironica e schietta anche se i suoi post appaiono divisivi e spesso ricevono critiche. Questo momento con la figlia però appare goliardico e fa riflettere sul rapporto che madre e figlia hanno instaurato.

In occasione del compleanno della figlia Gaia, Guendalina Tavassi ha ritrovato il suo ex Remo Nicolini. I due che si erano scontrati sui social qualche anno fa sembrano avere oggi un rapporto disteso. In uno scatto i due appaiono vicini assieme alla figlia Gaia, immortalata durante il taglio della torta. L’immagine, poi ricondivisa da Gaia, dimostra che Remo e Guendalina sono riusciti ad appianare le rispettive divergenze dopo essersi fatti la guerra sui social per un breve periodo, qualche anno fa. Guendalina ha postato diverse foto sul suo account della festa di Gaia. Sembra che questo sia stato uno dei motivi che l’hanno portata ad abbandonare l’Isola dei Famosi.

Guendalina voleva stare accanto alla figlia in questo momento bello della sua vita e ha dato priorità alla famiglia. La naufraga ha rifiutato di prolungare la sua permanenza in Honduras a malincuore. “Devo uscire, ci sono questioni personali cui devo far fronte”, aveva spiegato alla conduttrice Ilary Blasi motivando la decisione di abbandonare il gioco a un mese dalla finale, “E poi a breve ci sarà il 18esimo compleanno di mia figlia Gaia. Devo esserci, non posso mancare”. Guendalina l’ex compagno si sono ritrovati in occasione del compleanno della figlia e a corredo di una foto la concorrente dell’Isola dei Famosi la scritto “la normalità”.

