Guendalina Tavassi attacca Antonella Fiordelisi/ “Sarebbe bello se uscisse così Donnamaria e Murgia possono..

Guendalina Tavassi, appello contro Antonella: le parole dell’influencer

Guendalina Tavassi non ha mai mostrato simpatia per Antonella Fiordelisi, tanto da essere spesso protagonista di interventi contro la schermidora. Anche questa volta, la sorella di Edoardo, ha lanciato un appello ai suoi fan per far uscire la gieffina dalla casa. Il motivo di questa richiesta è lasciare Edoardo Donnamaria libero di potersi avvicinare a Nicole Murgia.

“Sono in ansia, volevo vedere al GF cosa succedeva perchè sto vedendo che ultimamente Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono molto vicini. Quindi stavo pensando, quanto sarebbe bello far uscire domani Tontonella così che vediamo questa nuova relazione? Sarebbe bello, invece, sto in ansia per Edo per questa cosa non succederà mai. Però se la facessero uscire secondo me quei due… e si salverebbe eh“. Queste le parole di Guendalina Tavassi sui social contro Antonella Fiordelisi che, in un certo senso, lancia un appello per fare uscire la schermidora dalla casa.

Guendalina Tavassi ha preso le difese del fratello Edoardo, Micol, Donnamaria e Murgia che sono stati mandati direttamente al televoto dal Grande Fratello Vip 2022. I concorrenti si sono tolti il microfono e hanno usato parole pesanti nei confronti di Daniele Dal Moro.

La sorella di Edoardo Tavassi ha attaccato gli autori del reality show: “E ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inc*lata? Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o. La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip… Dai. Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante. Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i Gf è capitato questo! Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?“

