Guendalina Tavassi attacca Davide/ “CORNADEI, sei il più falso finto buonista del GF”

Guendalina Tavassi difende il fratello e attacca Davide: lo sfogo social

Edoardo Tavassi e Davide Donadei sono stati protagonisti di una lite accesa nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Mentre il ristoratore era intento a parlare con Donnamaria delle nomination, l’ex naufrago si è intromesso chiedendogli dei dettagli sulla frecciata dell’ex Chiara Rabbi. L’ex tronista si è infuriato, rivolgendo al fratello di Guendalina urla e parolacce.

Davide Donadei lite con Tavassi/ Martina lo difende: "E' stata una provocazione"

Guendalina Tavassi è intervenire sui social difendendo il fratello e attaccando Davide: “Caro Davide CORNADEI, sei il più falso finto buonista che la Casa abbia mai ospitato”. E ancora: “Ma questo tizio qui, che già da quando è entrato mi stava sulle b***e, cioè… Edoardo gli fa una domanda e questo prende e sbrocca. Quell’altra incommentabile (Antonella ndr) che gli dice ‘è una provocazione, non rispondere’, perché gli ha fatto una domanda. Se tu non vuoi parlarne, stai a casa tua. Anche perché di te noi che cosa dovremmo sapere e che ca***io ce ne f***e più che altro. Cosa ha fatto questo tizio qua… questa testa…” La questione ha diviso il pubblico da casa che si è schierato dalla parte dell’uno o dell’altro concorrente.

Davide Donadei choc/ "Chiara Rabbi? Pensavo sarebbe stata la donna che avrei sposato"

Martina Nasoni difende Davide Donadei da Tavassi: le sue parole

Davide Donadei, dopo la sfuriata a Edoardo Tavassi, si è pentito ed è entrato in una profonda crisi. A consolarlo Martina Nasoni che ha giustificato il comportamento del ristoratore: “Fa capire che tu, nonostante gli attriti che ci possono essere stati con questa ragazza, quanto per te sia realmente importante”.

La gieffina aggiunge: “A prescindere se la storia sia finita o meno, se l’amore c’è o non c’è. E’ una reazione normale a un’esclamazione che è stata fatta e che tu hai visto in questa esclamazione uno sguardo provocatorio. Lo sappiamo che le persone qui dentro lanciano questo tipo di frecciatine ogni tanto. Il discorso che ti faceva Daniele è oggettivo per tutelare anche te dalla reazione, perchè magari, se è vero che è stata una provocazione, gli dai pane per i suoi denti. ” Poi conclude: “E’ la prima sbroccata che ti vedo fare da quando sei qua, e lo hai fatto per proteggere un rapporto che per te è stato importante. Non c’è cosa più bella che sbroccare per proteggere una persona che si ama o che hai amato. ”

GF Vip, Guendalina Tavassi affonda Ginevra/ "Prova in tutti i modi ad emergere e..."

