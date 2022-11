Guendalina Tavassi attacca Patrizia Rossetti: “Strega, falsa con Edoardo”/ “Al GF Vip perché carriera finita”

Guendalina Tavassi contro Patrizia Rossetti dopo le sue critiche al fratello Edoardo al GF Vip

Guendalina Tavassi è una furia. L’influencer è un’attenta spettatrice del Grande Fratello Vip soprattutto perché in Casa tra i concorrenti c’è suo fratello Edoardo. Ed è proprio per lui che nelle ultime ore si è scatenata sui social, accusando Patrizia Rossetti di essere una falsa. Quest’ultima, dopo aver manifestato una grande simpatia per Tavassi, lo avrebbe recentemente criticato, dichiarando: “C’è una persona che rompe e giudica. Non ha fatto nulla, è uscito da un reality per entrare in un altro“.

Queste dichiarazioni hanno suscitato l’ira di Guendalina Tavassi che attraverso una serie di stories su Instagram ha detto la sua su Patrizia Rossetti, tirando in ballo anche Wilma Goich.

Guendalina Tavassi sbotta contro la Rossetti: “Strega megera, al GF Vip perché la carriera è finita”

“Da quando sono rientrate Wilma e Patrizia Rossetti, non so per quale motivo, si sono accanite contro mio fratello Edoardo.” ha esordito Guendalina. “Hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro. Poi però davanti sorridono e fanno finta di nulla. Quelle due false streghe megere.” ha quindi tuonato l’influencer. Lo sfogo è poi proseguito: “Io odio la falsità della gente, perché se tu non sopporti qualcuno, a parte che deve essere motivata, non dovresti riderci insieme e nemmeno passarci attimi insieme. Quella Patrizia e Wilma erano sbellicate a terra davanti a Edo. Idem anche quella Sarah Altobello. Capite la falsità? Poi dietro dicono le peggiori cose.”

Lo sfogo di Guendalina dunque si conclude con una dura stoccata alla Rossetti: “Prima di tutto vorrei precisare che lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo c’è anche chi – come Patrizia – entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”.

