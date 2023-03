Guendalina Tavassi attacca Sonia Bruganelli/ “Pesante, non capisco tanta cattiveria…”

GF Vip, Guendalina Tavassi attacca Sonia Bruganelli: “È stata pesante“

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 di giovedì scorso ha lasciato strascichi significativi. La decisione di Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, di bloccare la replica su La5, ma anche la sparizione della puntata da Mediaset Infinity. Sino alla strigliata di Alfonso Signorini che ieri sera, in apertura di puntata, ha severamente ripreso i concorrenti scusandosi con il pubblico e lanciando loro un avvertimento: d’ora in avanti toni e comportamenti aggressivi e volgari verranno sanzionati con la squalifica immediata.

Ieri sera anche Sonia Bruganelli si è aggiunta al coro di scuse, rivolgendole in particolare ad Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per i critici giudizi espressi verso di loro in puntata. Anche Guendalina Tavassi è intervenuta sulla questione, in un’intervista a Fanpage rilasciata prima della puntata di ieri sera, scagliandosi contro l’opinionista: “È stata pesante. Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene. Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua“.

Guendalina contro Bruganelli: “Da che pulpito viene la predica?“

Guendalina Tavassi, inoltre, accusa Sonia Bruganelli di attaccare il fratello Edoardo pur essendo anche lei direttamente coinvolta in un reality: “Sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere. Da che pulpito viene la predica? Un conto è fare l’opinionista, un altro è offendere le persone. I concorrenti sono persone fragili che stanno rinchiuse da 5 mesi senza avere contatti con l’esterno“.

La sorella del Vippone ritiene inoltre che al Grande Fratello Vip 2022 vengano privilegiati gli scontri a scapito della bella televisione: “A loro Edoardo non piace perché nella Casa vogliono guerre e scontri. Lo dimostra il fatto che non si sia mai parlato della storia d’amore tra mio fratello e Micol, che è pulita e basata sul rispetto, a favore della storia tossica tra Antonella ed Edoardo“. E aggiunge, attaccando nuovamente l’opinionista: “Non me lo spiego, nemmeno se avessero fatto un torto a un suo parente avrebbe avuto tanta rabbia. Li attacchi, li offendi e non gli permetti nemmeno di replicare? Allora devo pensare sia stato giusto eliminare la replica su La5“.

