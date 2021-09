Guendalina Tavassi, auto distrutta/ “Vi siete divertiti? Chissà chi sarà stato…”

Guendalina Tavassi si sfoga in una serie di video pubblicata su Instagram Story mostrando l’auto distrutta. L’ex gieffina che, dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte ha ritrovato l’amore, ieri mattina ha ricevuto un’amara sorpresa. Dopo aver raggiunto la propria auto, ha scoperto che, qualcuno, durante la notte, ha preso di mira la sua macchina provocando diversi danni. La Tavassi, però, non si perde d’animo e reagisce con ironia e con il sorriso lanciando una frecciatina ai colpevoli che restano ignoti.

Bake Off Italia 2021, pagelle prima puntata/ Rosanna si ritira, bene Gerardo

“Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un c***o. Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria. Tiè!”, esordisce Guendalina mostrando gli specchietti laterali dell’auto distrutti.



Lo sfogo di Guendalina Tavassi per l’auto distrutta dai vandali

Non si perde d’animo Guendalina Tavassi che, dopo aver trascorso la prima vacanza in compagnia del nuovo fidanzato, tornata a Roma, sta dedicando totalmente le sue giornate ai figli. Di fronte all’auto distrutta dai vandali, l’ex gieffina sorride, ma lancia delle frecciatine. “Pure l’altro, guardate qua… la mia auto tutta rotta. Non mi interessa. Porelli… vi siete divertiti?”, dice mostrando l’altro specchietto rotto. “Che poi porelli si saranno fatti pure male per sta cosa. Ci avranno sprecato tempo, rabbia, si saranno fatti male, ci sono venuti di proposito. Pensa quante energie avete speso per me!”, aggiunge ancora.

Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e concorrenti: Andrea Casalino nella casa?

Guendalina, poi, si chiede chi possa essere stato svelando di ricevere, solitamente, fiori e regali. “Chissà chi sarà stato poi eh. A me di solito mi vogliono tutti bene. Mi lasciano fiori, biglietti”, dice. E conclude così: “Il sorriso e la felicità darà sempre fastidio a tutti. A me m’hai fatto perdere solo tempo e soldi. Ma tu, evidentemente, di tempo, cattiveria e soldi ne avevi tanti da sprecare!!!” .

quanta cattiveria mamma mia pic.twitter.com/0sWSXSC7Y2 — Guendalina Tavassi Out Of Context (@guendalinaooc) September 3, 2021

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni: nuove scintille tra Isabella Ricci e Gemma Galgani?

© RIPRODUZIONE RISERVATA