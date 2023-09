Guendalina Tavassi, brutta esperienza durante una gita in barca/ “Come il film Titanic…”

Guendalina Tavassi e i figli soccorsi con un gommone: guasto al motore della barca

Guendalina Tavassi ha rischiato di vivere una sorta di remake del Titanic, senza che però il tutto fosse osservato da una cinepresa. L’ex volto del Grande Fratello ha raccontato sui social – come riporta Leggo – di aver vissuto un’esperienza a dir poco traumatica durante una rilassante giro in barca nei pressi di San Felice Circeo. Fortunatamente, l’epilogo della vicenda non è stato il medesimo del film; tutti i viaggiatori sono stati prontamente soccorsi scongiurando qualsiasi tipo di conseguenza.

Guendalina Tavassi ha spiegato sui social come, insieme al suo compagno Federico Perna, si sia ritrovata a dover chiamare i soccorsi una volta appurato un presunto guasto all’imbarcazione. Nello specifico, pare che il motore abbia avuto un problema tale da costringere il tempestivo intervento di gommoni di salvataggio in soccorso dei viaggiatori. Proprio l’influencer, insieme ai suoi figli, è stata prontamente soccorsa e portata sulla terraferma mentre il suo compagno è momentaneamente rimasto a bordo prima di essere trainato a riva con un altro gommone.

Guendalina Tavassi e l’ironia sul film Titanic: “Il mio Leo è ancora lì…”

Non proprio un’esperienza rilassante e felice quella di Guendalina Tavassi, che come suo solito ha affrontato anche questa disavventura con estrema ironia. Lei stessa ha raccontato il tutto sui social, ironizzando proprio sull’iconica pellicola Titanic. “Posso dire che mi sono sentita un po’ Rose in Titanic? Avevo pure il ciondolo col cuore…“. Chiaramente, nessun iceberg ha messo in pericolo la vita dei passeggeri e per l’influencer e la sua famiglia si è trattato solo di uno spavento.

Sempre sui social, Guendalina Tavassi ha continuato il racconto della vicenda “ispirandosi” al film Titanic. “Il mio Leonardo Di Caprio è ancora lì… e non fece una bella fine”. Scherza così l’influencer, paragonando il suo compagno Federico Perna allo storico interprete del kolossal. Seppur scalza, in costume e coperta solo da un pareo, per Guendalina Tavassi l’esperienza sulla barca con il motore guasto si è risolta per il meglio.











