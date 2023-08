Guendalina Tavassi cacciata da Mediaset per mano di Pier Silvio Berlusconi?/ Arriva la secca smentita

Guendalina Tavassi cacciata da Pier Silvio Berlusconi? La verità su Instagram

La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi per cambiare la linea editoriale di Mediaset è da tempo in atto. L’AD dell’azienda ha tutta l’intenzione di ripulire la rete dai contenuti considerati trash, eccessivi e di cattivo gusto. Il Grande Fratello sta formando il cast della nuova edizione secondo una linea più rigorosa, e anche gli altri programmi si stanno adattando a queste nuove linee-guida. In particolare, ha fatto parecchio rumore l’addio di Barbara D’Urso all’azienda in cui ha lavorato per tanti anni. E, come lei, tanti altri personaggi potrebbero non comparire più su Mediaset.

Si è anche parlato, nell’ultimo periodo, di un’altra illustre cacciata, quella di Guendalina Tavassi. Tuttavia ci ha pensato la diretta interessata a chiarire come stanno le cose, in una diretta Instagram con sua mamma. L’ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha smorzato i rumors sul suo conto, raccontando la sua verità.

Guendalina Tavassi smentisce tutto: “Non mi ha cacciato da nessuna parte“

Nel corso della diretta Instagram, come riportato da Biccy, Guendalina Tavassi ha zittito tutti: “Tra l’altro, tutta la polemica, che la gente dice ‘Adesso che la D’Urso non ti chiama più, che cosa farai? Adesso non ti si vedrà più in televisione…’“. La mamma, intervenuta, sottolinea che la figlia era ospite dei programmi di Barbara D’Urso una volta l’anno: “Quella volta l’anno dalla D’Urso ci campavi te, tutta la famiglia e portavi soldi pure a noi“.

Poi, in riferimento alla presunta cacciata di Pier Silvio Berlusconi, l’ex gieffina smentisce categoricamente: “Poi sono usciti milioni di articoli che dicevano: ‘Ah, Pier Silvio ti ha cacciato’. A me Pier Silvio non mi ha cacciato da nessuna parte“. E anche la madre, sempre in diretta social, conferma: “Anche perché non ti ha mica preso da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla“. Dunque, non vi sarebbe alcuna epurazione in atto ai danni della Tavassi, sebbene al momento il suo futuro in tv sia tuttora incerto. Le piacerebbe tornare a vestire i panni di concorrente del Grande Fratello, come rivelato, ma la nuova rigorosa linea adottata dall’azienda l’ha portata alla decisione di non candidarsi.











