Guendalina Tavassi, chi è?/ Dal GF all’Isola dei Famosi,”non sono una cattiva madre!”

Chi è Guendalina Tavassi nuova concorrente dell’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi è una delle concorrenti – naufraghe de L’Isola dei Famosi 2022. La ex giefffina partecipa in coppia con il fratello, ma pochi giorni prima della partenza per l’Honduras è stata presa di mira ancora una volta dagli haters sui social network dove è stata accusata di essere una pessima madre per abbandonare ancora una volta i figli per partecipare ad un programma televisivo. La Tavassi si è difesa precisando: “non ho abbandonato i miei figli” poi ha aggiunto: “Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi ha permesso di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”.

La ex concorrente del Grande Fratello è mamma di tre figli: Gaia, nata dall’amore con Remo Nicolini, e Chloe e Salvatore, nati dal matrimonio con l’ex marito Umberto D’Aponte. Mamma di tre figli, la Tavassi è stata più volte accusata dai leoni di tastiera a cui ha sempre risposto sottolineando che questo è il suo lavoro: “quando una persona mi dice: ‘Vai a lavorare e pensa ai tuoi figli’, penso che sia idiota. Questo è il mio lavoro. E questo lavoro può portarti per un periodo lontano. Ma tutto il resto del tempo io sto 24 ore con loro”.

Guendalina Tavassi dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi

Per Guendalina Tavassi si tratta di una nuova partecipazione ad un reality show dopo il successo del Grande Fratello. La ex gieffina, oggi influencer e opinionista televisiva, è davvero stanca di essere giudicata una cattiva madre, visto che i suoi figli sono in ottime mani: quelle dei nonni. “Se lavori tutto il giorno e guadagni tanto puoi anche prendere una tata, se sei fortunata come me, li lasci ai nonni. Io sono cresciuta con i miei nonni, non ci sono più, ma sono stati la mia vita” – ha detto Guenda precisando – ci sarò sempre per i miei figli, sinora sono riuscita a fare tutto per loro da sola. Parto contenta, non dico che voglio vincere, ma voglio provarci”.

Sul finale ha poi precisando: "essendo sola io cerco di fare tutto per i miei figli, ma avendo la fortuna di avere dei genitori giovani, coi nonni ora staranno benissimo, hanno anche degli zii giovanissimi, saranno coccolatissimi".











