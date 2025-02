Guendalina Tavassi è tra le protagoniste della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, in programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta storie di donne del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo ripercorrendo il momento di svolta della loro vita. Tra queste c’è anche Guendalina Tavassi balzata alla popolarità televisiva nel 2010 dopo aver partecipato al Grande Fratello che l’ha lanciata nel panorama televisivo. Dopo l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, la Tavassi è diventata opinionista fissa di tanti programmi Mediaset tra cui Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Mattino Cinque fino all’esperienza da valletta nel programma “Me lo dicono tutti”. E ancora è stata naufraga per L’Isola dei Famosi dove ha partecipato in solitaria e in coppia con il fratello Edoardo Tavassi fino alla grande occasione di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti.

Guendalina Tavassi furiosa con Helena Prestes al GF: "Lancia bollitori"/ "Gli altri? Due pesi e due misure"

Non solo, la Tavassi si è fatta conoscere dal grande pubblico anche come personaggio social dove è molto seguita anche se negli ultimi tempi ha preferito stare lontana da Instagram per via di un hackeraggio del profilo.

Guendalina Tavassi, il compagno Federico Perna rivela “è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana”

Alla fine Guendalina Tavassi è tornata su Instagram con un messaggio indirizzato ai suoi fan: “flowers sono tornata!!!! Dopo 2 mesi di assenza” precisando “dopo la tempesta esce sempre il Sole in attesa del mio”. In una storia pubblicata su Instagram, la ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato i motivi della sua assenza rivelando: “mi hanno fatto un danno veramente grande, ma noi torneremo più forti di prima”. Intanto prosegue a gonfie vele l’amore per con il compagno Federico Perna conosciuto nel 2021 e sposato la scorsa estate durante una vacanza alle Maldive.

Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono sposati/ Nozze a sorpresa alle Maldive: il video su Instagram

Una cerimonia celebrata in spiaggia in attesa delle nozze che si svolgeranno al più presto in Italia. La Tavassi è felicissima accanto al suo Federico con cui non nasconde di avere una grandissima complicità. Proprio Federico intervistato da Le Iene parlando della loro vita privata ha confessato: “Guendalina è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana”.