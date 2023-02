Guendalina Tavassi choc: “Botte tra mamme al saggio di mia figlia”/ “Accerchiata e insultata”, cos’è accaduto

Guendalina Tavassi choc a Pomeriggio 5: “Finita in mezzo ad una rissa tra mamme, scene atroci!”

È un racconto scioccante quello fatto da Guendalina Tavassi in diretta a Pomeriggio 5. Nelle ultime ore l’ex gieffina è finita al centro di una brutta vicenda, incolpata di aver fatto partire una rissa tra mamme al saggio di danza della figlia Chloe. Un’accusa che Guendalina però smentisce categoricamente in diretta, spiegando nei dettagli l’accaduto.

In collegamento con lo studio di Barbara D’Urso, Guendalina ha esordito: “Io ero in fila per vedere il saggio di danza di mia figlia. Io mi sono ritrovata col mazzo di fiori in mano, aspettando di vedere il saggio di mia figlia, all’improvviso cerchiamo di entrare e mentre io e Cristina cercavamo un posto vediamo il panico!” Guendalina premette che l’evento è stato male organizzato, con pochi posti rispetto agli ospiti che il saggio avrebbe avuto.

Guendalina Tavassi racconta: “Insultata e aggredita”

Il racconto della Tavassi continua tra scene quasi apocalittiche: “Mamme che urlavano, una scena atroce ma soprattutto per i bambini che erano lì per vedere lo spettacolo. C’era questa signora che, con un bambino di due anni in braccio, che dava dei pugni ad un’altra ragazza!” A quel punto ha deciso di intervenire: “Io mi sono messa in mezzo per dividere queste persone che si menavano, il tutto per un posto a sedere!”

La situazione è però degenerata: “Quando ho cercato di calmare le acque, e sono arrivati anche i carabinieri che hanno portato via queste persone, io mi sono seduta per terra e ho preso il mio telefono, facendo una storia e dicendo: ‘Guarda te se uno deve andare al saggio della figlia e ritrovarsi in mezzo alle mazzate’. – ha spiegato Guendalina, concludendo – Successivamente vado in bagno e vengo richiamata da una di quelle che si stavano menando più altre persone che aveva chiamato che mi hanno cominciato ad aggredire, accerchiandomi e iniziando ad insultarmi. È finito con i carabinieri che hanno mandato via tutti e il saggio è terminato lì.”

