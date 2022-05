Guendalina Tavassi/ “Clemente Russo e Laura Maddaloni sono i coniugi complotto”

Guendalina Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022 accusata di aver nascosto del cibo dalla coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, la ex gieffina si è scontrata in Palapa con i coniugi Russo che l’hanno accusata di aver sottratto del cibo e di averlo nascosto nello slip del costume. In particolare i naufraghi hanno spifferato che la Tavassi ha rovistato nella spazzatura recuperando alcuni pezzi di un kebab che ha prontamente nascosto nel costume. Dallo studio è Vladimir Luxuria a fare una doverosa precisazione essendo stata in passato prima naufraga e poi inviata del programma: “quando si va nella Palapa magari dei tecnici possono aver lasciato del cibo e degli avanzi, dunque Guendalina potrebbe aver preso questo”.

Guendalina Tavassi shock: "Laura Maddaloni voleva picchiarmi"/ "Mi ha maledetta"

Non solo, la Luxuria si è poi lasciata andare ad un commento piccato diretto proprio a Laura Maddaloni: “per me la vera immondizia è chi vuole mettere zizzania in un gruppo che vede affiatato parlando male delle persone e cercando qualsiasi cosa per mette gli uni contro gli altri. Attenzione al gatto e alla volpe”.

Guendalina Tavassi ha nascosto cibo sull'Isola?/ Accusata di aver cercato nei rifiuti

Guendalina Tavassi contro Clemente Russo e Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi

Che non scorra buon sangue e simpatia tra Guendalina Tavassi e la coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi 2022 è chiaro a tutti. In Honduras si sono creati delle vere e proprie fazioni anche se da settimane i naufraghi giocano come concorrenti singoli. In una di queste fazioni primeggiano Laura Maddaloni e Clemente Russo che hanno preso di mira prima Nicolas Vaporidis, poi Alessandro, il figlio di Carmen, e non ultima Guendalina.

La ex gieffina però ha dimostrato di avere grinta e carattere da vendere replicando ad ogni accusa. Anzi il suo obiettivo ora è molto chiaro: “voglio smascherarli. Sono i coniugi complotto, ma ora inizio a giocare anche io”. Cosa succederà? Una cosa è certa: ne vedremo ancora delle belle!

Guendalina Tavassi "A 17 anni stavo per abortire ma mia madre…"/ Il drammatico racconto

© RIPRODUZIONE RISERVATA