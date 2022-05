Guendalina Tavassi, come sta?/ “Assente per accertamenti”, parla il fidanzato

Come sta Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi?

Negli ultimi appuntamenti del daytime il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 ha sentito la mancanza di una delle grandi mattatrici di questa edizione: Guendalina Tavassi. La naufraga è stata infatti portata in infermeria per alcuni accertamenti: un annuncio dato qualche giorno fa a cui, però, non sono seguiti aggiornamenti. Non è stato dunque chiarito cosa sia stato a causare la necessità di accertamenti per la Tavassi; sta di fatto che, ad oggi, non ha ancora fatto il suo ritorno alla Playa tra i compagni.

Come lei, d’altronde, anche Blind, già assente dalla scorsa diretta. Aggiornamenti sono dunque in attesa nel corso della puntata in onda questa sera, 13 maggio, in diretta su Canale 5. Sarà Alvin, come di consueto, a spiegare come stanno i naufraghi e cos’è dunque accaduto loro in settimana.

Guendalina Tavassi sta bene? Parla il fidanzato Federico Perna

Sembra, tuttavia, che non si tratti di qualcosa di grave. Guendalina Tavassi potrebbe rientrare in gioco già questa sera e a darcene indizio sono suo fratello Edoardo Tavassi e il fidanzato Federico Perna. Il primo, nonostante l’assenza della sorella, non è parso affatto preoccupato, anzi, si è mostrato sereno e ironico come al solito. Federico invece, di fronte alla preoccupazione dei fan, ha deciso di intervenire su Instagram, chiarendo la situazione: “Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”, ha tranquillizzato.

