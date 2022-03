Guendalina Tavassi, concorrente Isola dei Famosi 2022/ La fine dell’amore con Umberto D’Aponte e la rinascita

Guendalina Tavassi, Isola dei Famosi 2022: un anno complesso in amore dall’incubo Umberto D’Aponte al nuovo amore..

Guendalina Tavassi è partita per l’Honduras dove sarà protagonista dell’Isola dei Famosi 2022 al fianco di suo fratello Edoardo. Il matrimonio con Umberto D’Aponte è stato protagonista delle cronache soprattutto quando la stessa Guendalina nel marzo del 2021 dichiarò che la relazione tra lei e D’Aponte era praticamente giunta al capolinea: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. I buoni rapporti non restarono tali per molto tempo ancora. Infatti è notizia del febbraio scorso l’arresto di Umberto D’Aponte. Il marito di Guendalina è finito in cella per aver violate un’ordinanza che gli imponeva il divieto di avvicinarsi alla moglie dopo la denuncia di pregresse aggressioni, l’ultima delle quali avvenuta addirittura alla presenza dei figli. Guendalina Tavassi ha messo alle spalle la relazione con Umberto D’Aponte e ora è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione. La coppia ha ufficializzato il rapporto nell’agosto 2021.

Chi è Guendalina Tavassi?

Guendalina Tavassi, 36 anni, nata a Roma. Deve l’inizio della sua popolarità alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello, nel 2011. L’anno seguente abbiamo assistito al suo sbarco sull’Isola dei famosi, durante la nona edizione, quando il programma televisivo era ancora trasmesso su Rai Due. Quella di quest’anno sarà quindi la seconda volta che Guendalina si cimenterà con l’avventura all’isola più celebre del piccolo schermo. Ha destato scalpore la sua incursione all’interno della casa del Grande Fratello nel 2019 per fare chiarezza rispetto allo scontro a distanza che Guendalina aveva avuto con il concorrente di quell’edizione del reality Cristian Imparato.

Guendalina Tavassi, e sul lavoro…

Sul fronte professionale ricordiamo le partecipazioni di Guendalina come opinionista a Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque e come concorrente del programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show nel 2018, dove si piazzò al decimo posto in classifica. Guendalina Tavassi è mamma di tre figli. La primogenita Gaia nacque quando Guendalina aveva appena diciassette anni, mentre dal matrimonio con Umberto D’Aponte sono successivamente nati Chloe e Salvatore. Nel 2017 purtroppo Guendalina e la figlia Gaia furono loro malgrado protagoniste di un increscioso episodio. Mamma e figlia vennero picchiate da alcuni bulli e sui social network mostrano i brutti segni dovuti alle percosse ricevute. ”Ciao ragazzi. Allora noi volevamo innanzitutto tranquillizzarvi. Gaietta sta bene adesso, io pure. Purtroppo questo fenomeno del bullismo esiste e bisogna in qualche modo fermarlo. Presto mi ridaranno l’account Instagram, così potremmo magari condividere con voi questo bruttissimo episodio che vogliamo cancellare”. Queste le parole con le quali Guendalina stigmatizzò l’accaduto.

Nel 2019 la stessa Gaia ha accusato Guendalina di non essere una buona madre. In occasione di un viaggio che Tavassi aveva intrapreso a Tenerife insieme al marito Umberto D’Aponte e i loro figli Chloe e Salvatore, Gaia ha pubblicato un emblematico post su Instagram, taggando la conduttrice Barbara D’Urso: ”Perché non chiedi a Guendalina dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife? Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna. Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla.”











