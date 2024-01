Guendalina Tavassi, confessione amara a I Fatti Vostri: “Rapita da papà a 9 anni”/ “Non ho visto mia mamma”

Guendalina Tavassi a I Fatti Vostri confessa: “Ho fatto delle cose di cui mi pento”

Ospite della puntata di oggi de I Fatti Vostri, mercoledì 10 gennaio, Guendalina Tavassi ha ripercorso la sua difficile e complicata infanzia. Dopo la separazione dei genitori è stata affidata alla mamma ed ha vissuto con la nonna mentre i rapporti con il padre si sono sempre più allentati. “Io ho fatto delle cose di cui mi ad oggi mi pento veramente tanto perché ho fatto del male a mia mamma e mi sono allontanata da mio fratello ed ho cominciato a dire tante bugie per andare con mio padre.” ha confessato Guendalina aggiungendo che è arrivata persino a fingere di essere maltrattata dalla mamma Emanuela Fuin.

Guendalina Tavassi nella guerra tra i due genitori a 9 anni è stata strappata dal padre alla madre. La donna ha perso i contatti con la figlia per otto lunghi anni. L’ha ritrovata quando era una ragazzina di 16 anni già mamma. Guendalina, poi, ha ammesso che la vita con il padre non è stata tutta rosa e fiori perché era sempre sola, viziata economicamente ma il padre non c’era mai. Ed inoltre viveva con un notevole via vai di donne, molto giovani che non si preoccupavano di lei, e soprattutto le mancava la mamma.

I Fatti Vostri, Guendalina Tavassi ammette amara: “Rapita da mio padre per sei mesi”

Nella puntata di oggi de I Fatti Vostri è intervenuta anche la mamma di Guendalina Tavassi, Emanuela Fuin che ha aggiunto particolari agghiaccianti alla vicenda: “Il padre ha rapito mia figlia, io non l’ho vista per sei mesi e questa storia mi ha distrutta. Io ero pelle o ossa per sei mesi non ho saputo nulla di lei” Guendalina Tavassi poi ha raccontato anche che il padre nel frattempo aveva avuto un figlio da un’altra donna.

Dopo la difficile infanzia, per fortuna mamma e figlia si sono unite quando Guendalina Tavassi è rimasta incinta. Il padre l’ha rifiutata e lei ha subito contattato la madre. Emanuela Fuin ha confessato: “In quell’occasione mi ha chiamato, mi ha detto che era incinta ed io lo ho solo detto che la scelta spettava a lei, che era una scelta difficile ma spettava a lei.” Ed alla fine Guendalina ha deciso di tenere la figlia. La storia narrata a I Fatti Vostri, tuttavia, alla fine ha avuto un lieto fine. Adesso l’ex concorrente del Grande Fratello ha un bellissimo rapporto con la madre e ricucito lo strappo con il papà.

