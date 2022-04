Guendalina Tavassi furiosa contro Jeremias, Estefania e Blind/ “Hanno rotto il caz*o”

Guendalina Tavassi contro Jeremias: “E’ follia…”

Nelle ultime giornate, all’Isola dei Famosi l’atmosfera è stata molto tesa, soprattutto per Guendalina Tavassi. La showgirl, durante un momento di conversazione con il suo gruppo, ha tirato in ballo una cosa che Jeremias avrebbe detto a Carmen e che per lei, ma anche per il resto del gruppo, è risultata inaccettabile. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Carmen e il figlio Alessandro si sono sfidati in una prova di resistenza, a vincere è stata Carmen, che ha potuto mangiare un piatto di spaghetti al pomodoro insieme alla sua squadra. Alessandro, avendo perso, non ha mangiato nulla e Jeremias ha fatto un’affermazione forte in merito a Carmen: “E’ una madre che lascia il figlio senza mangiare”.

Federico Perna "Guendalina Tavassi? Unica e speciale"/ "Emozioni mai provate prima"

I naufraghi nel sentire queste parole si sono indignati, Nicolas ha detto che aveva sentito qualcosa e che era disgustato da quelle parole pur non sapendo da chi provenissero, Edoardo e Guendalina invece si sono ampiamente sfogati. Guendalina ha affermato: “Ma ti pare che per una prova lascia il figlio senza mangiare, è follia e se la vinceva lui che doveva dire? Hai lasciato tua madre senza cibo?”. Edoardo poco dopo ha detto: “Se c’è qualcosa di cattivo che viene fuori sull’isola viene da lui, è così”.

Guendalina Tavassi/ Genny Fenny torna a parlare dei suoi video bollenti

Guendalina infuriata con Blind ed Estefania, “Este’ da te non me l’aspettavo”

C’è stato un momento dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, che ha suscitato un gran malumore nella spiaggia Honduregna, quello delle nomination. Pare che Estefania, supportata da Blind, abbia affermato che Guendalina voleva che tutti si mettessero d’accordo per nominare Licia. Sentendo queste parole, la Tavassi si è infuriata, negando tutto. Inizialmente ha cercato di spiegare che non era affatto vero, tirando in ballo vari naufraghi, poi si è infuriata urlando ad Estefania: “Este’ da te non me lo aspettavo proprio, tu puoi giurare su ciò che hai più caro che hai sentito questo?”.

Edoardo e Guendalina Tavassi "ci hanno diviso da molto piccoli"/ "E' stato periodo orribile"

Estefania ha poi replicato dicendo che era quello che aveva capito e a quel punto la Tavassi ha urlato: “Forse hai capito male, siete matti, ma veramente…se hai capito male Estefania perché ti inventi ste ca**ate?” . Poco dopo Blind ha difeso Estefania dicendo però alla Tavassi: “Si ma non urlarmi addosso non sono sordo, io ho solo detto che sei falsa, non ho parlato della nomination, perché ti stai scaldando? Respira…”. Dopo quelle parole Guendalina si altera al punto di dire al fratello: “Mi hanno rotto il ca**o, Edo basta, tanto non è tuo figlio, non lo puoi educare tu”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA