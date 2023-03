Guendalina Tavassi contro il GF Vip/ “Che schifo! Dovrebbero uscire tutti”

Guendalina Tavassi contro il Grande Fratello Vip

La puntata di giovedì 9 marzo del Grande Fratello Vip 2022 si è aperta in modo inaspettato: Alfonso Signorini ha convocato Edoardo Tavassi in confessionale per fargli una ramanzina. Il concorrente, colpevole di aver scaraventato a terra una stecca da biliardo e aver detto una parolaccia, è stato ammonito.

Immediata la reazione della sorella Guendalina Tavassi, che segue ogni puntata del reality show da quando il fratello è entrato nella casa: “Sì certo mio fratello ha scherzato con la stecca da biliardo. Stava scherzando e ridendo. Ma Edo alzati e vattene, stanno facendo di tutto, vattene via”, ha detto nelle storie Instagram. E ha scritto: “Ma andassero a fanc*ulo se po di? Follia!”. Subito dopo è arrivata la squalifica per Edoardo Donnamaria, reo di aver superato il limite con i suoi atteggiamenti nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Guendalina Tavassi critica la squalifica di Donnamaria

La squalifica di Edoardo Donnamaria ha mandato su tutte le furie Guendalina Tavassi: “Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco!”, ha detto l’influencer commentando le immagini in tv. Poi ha invitato i concorrenti rimasti ad abbandonare il programma: “Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso”.

