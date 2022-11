Guendalina Tavassi ‘disperata’ per il fratello Edoardo: “Hai tutto ma non trovi una donna”/ E tifa per Micol…

Guendalina Tavassi incontra il fratello Edoardo al Grande Fratello Vip: “Sono disperata!”

Guendalina Tavassi fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 per fare una sorpresa al fratello Edoardo. Quest’ultimo si commuove nel rivederla, non sapendo che lei è pronta a rimproverarlo per il suo atteggiamento remissivo ma anche troppo selettivo con le donne.

“Sei bellissimo, meraviglioso però che dobbiamo fare? – esordisce Guendalina una volta faccia a faccia in giardino con il fratello – Siamo disperati! Ora stiamo nella Casa e pure qua non trovi una donna. Devo capire: ma sei tu o sono le altre? Lui è bello, è simpatico, è intelligente, è divertente, inizio a pensare che sia troppo divertente perché le fa solo ridere!”

Guendalina Tavassi tifa per il fratello Edoardo e Micol Incorvaia

Alfonso Signorini saluta Guendalina e le chiede se è disposta ad incontrare Micol Incorvaia, con la quale Edoardo Tavassi ha istaurato una bella amicizia. Lei si dice entusiasta e ammette di adorare la ragazza e di vederla benissimo accanto a lui: “Siete bellissimi! – ammette – Sapete che esistono già gli ‘Incovassi’?” aggiunge poi, svelando l’esistenza del gruppo che tifa già per la nascita di questo amore. Insomma, Guendalina tifa per questa coppia, loro si faranno guidare da questo gran ‘tifo’?

